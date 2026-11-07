VIDEO. 66-7 contre l'Italie : les 3 avertissements envoyés par les Springboks au XV de France

Une semaine avant de retrouver le XV de France au Stade de France, les Springboks ont envoyé un sacré message. Ce samedi, les doubles champions du monde en titre ont étrillé l'Italie à Turin (66-7), avec neuf essais inscrits. Le ton était donné dès la première période, conclue sur un 45-0 particulièrement brutal. Une démonstration qui rappelle aux Bleus l'ampleur du défi qui les attend vendredi prochain. Mais au-delà du score, plusieurs statistiques de cette rencontre méritent leur attention.

Douze franchissements : les Boks ont fait exploser le rideau italien

Selon les statistiques officielles, l'Afrique du Sud a réalisé 12 franchissements contre seulement deux pour la Squadra Azzurra. Les hommes de Rassie Erasmus ont également parcouru 417 mètres ballon en main, contre 196 pour leurs adversaires. Une domination spectaculaire dans la capacité à trouver des espaces, alors que les deux équipes affichent des pourcentages de plaquages réussis assez proches : 78 % pour les Boks, 79 % pour l'Italie.

Autre donnée intéressante, les Sud-Africains ont largement utilisé leur jeu au pied offensif. Avec 19 coups de pied de cette catégorie contre huit pour l'Italie, ils ont constamment cherché à mettre la défense adverse sous pression. Neuf ont été conservés par les Boks, contre quatre pour les Italiens. Un avertissement pour les trois-quarts français, qui devront surveiller les espaces laissés derrière leur premier rideau défensif.

Huit mauls remportés et une discipline irréprochable

Devant, les champions du monde ont également fait parler leur puissance. Ils ont remporté leurs huit mauls, affichant 100 % de réussite dans cet exercice, tandis que les Italiens n'en ont gagné aucun. Une arme redoutable pour avancer près de la ligne adverse, mais aussi pour user les défenses. En touche, les Springboks ont capté 14 de leurs 15 lancers, soit 93 % de réussite.

Et les Sud-Africains ont ajouté une discipline remarquable à cette domination. Seulement cinq pénalités concédées contre dix pour les Transalpins. Ils ont également sécurisé 97 % de leurs 84 rucks. De quoi conserver des ballons propres et multiplier les séquences offensives. L'Italie a pourtant gratté dix ballons, contre cinq pour son adversaire, sans parvenir à enrayer la machine.

Trois secteurs à surveiller pour le XV de France

Pour Fabien Galthié et son staff, les priorités se dessinent : protéger les espaces face au jeu au pied, empêcher les mauls sud-africains de progresser et conserver une discipline rigoureuse. Les Bleus devront aussi trouver le moyen de ralentir les sorties de balle adverses, sans offrir de pénalités faciles.

Le rendez-vous est fixé au vendredi 13 novembre à Saint-Denis, après une première rencontre contre les Fidji ce samedi soir à Lyon. Un an presque jour pour jour après leur défaite 32-17 face aux Springboks, les Français auront une nouvelle occasion de se mesurer à la référence mondiale. Et au vu de ce qu'ont montré les Boks à Turin, il faudra être prêt à répondre présent dès les premières minutes.