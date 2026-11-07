Nations Championship. Tout en maîtrise et en talent, le XV de France surclasse les Fidji en attendant le défi des Boks

Les Bleus de Fabien Galthié avaient rendez-vous avec les Fidji pour leur retour sur la scène internationale. Un adversaire à ne surtout pas prendre à la légère tant il y avait du talent aligné, surtout derrière. Il était donc important d'entrer rapidement dans la partie.

Ce que n'ont pas fait les Bleus avec un coup d'envoi trop long de Romain Ntamack puis un lancer pas droit. A croire que l'échauffement n'avait pas été suffisant côté tricolore face aux 4 degrés annoncés à l'OL Vallée. Heureusement, les Fidjiens étaient là pour réchauffer les épaules françaises en défense.

Quand les Bleus accélèrent, ça fait mouche

On sentait cependant que les protégés de Galthié avaient des fourmis dans les jambes. En particulier le triangle arrière qui, dès qu'il touchait un ballon et accélérait, faisait vibrer le public lyonnais. C'est finalement Gros qui franchissait le premier la ligne de craie au quart d'heure après un gros travail de Moefana. Le percutant centre de Bordeaux ayant fait parler sa puissance ballon en main pour mettre les siens dans l'avancée (5-0). Malgré les absences, cette équipe de France remaniée ne semblait pas souffrir d'un manque d'automatismes. Et surtout pas d'un manque d'envie.

C'est sans doute ce dont avait besoin les Tricolores pour rentrer dans la partie. Moins de dix minutes plus tard, une touche débouchait sur la deuxième réalisation française sur ballon porté (essai de pénalité, 12-3). Et ce alors que les visiteurs étaient réduits à 14 après un jaune.

Ce match se jouait sur un faux rythme. Les Français subissant par moment avant d'accélérer et de réinvestir le camp fidjien. Le public aurait aimé voir LBB mettre les cannes dans son couloir, mais la défense ne lui permettait pas de se mettre en valeur. C'est un autre Bordelais, Falatea qui s'illustrait après un bon travail de Ntamack (33e, 19-3).

Entre opportunisme et réalisme

Ce dernier était cependant contraint de laisser sa place à Lucu. Obligeant le XV de France à revoir son organisation. C'est le numéro 9 de l'UBB qui endossait le rôle d'ouvreur dès son entrée en jeu. Mais avec Dupont et Gourgues, il pouvait très bien y avoir des permutations en cours de rencontre. Une sortie qui ne perturbait pas les Bleus outre mesure. Le Palois Grandidier se montrait opportuniste sur un jeu au pied mal négocié par l'arrière-garde fidjienne, et en profitait pour inscrire un 4e essai pour la France (26-3).

Aux citrons, les joueurs du Pacifique ne semblaient pas en mesure d'inquiéter des Tricolores bien en place en défense. Une petite déception compte tenu des joueurs alignés dans les rangs fidjiens. L'entame du second acte ressemblait beaucoup au premier avec des visiteurs en possession, et des Français en contrôle.

C'est le moment qu'a choisi le staff pour injecter du sang neuf devant. Un turnover essentiel en vue des prochaines rencontres face à l'Afrique, l'Argentine et une éventuelle finale dans cette compétition.

La France creuse définitivement l'écart

Après dix minutes guère explosives, et hâchées par les coups de sifflet, Dupont décidait d'accélérer en jouant une pénalité rapidement puis en combinant en bord de touche avec Moefana. Ce qui permettait aux Français d'investir le camp fidjien pour la première fois dans cette deuxième période. Une superbe séquence offensive marquée par des passes tempo et du soutien permanent débouchait sur l'essai de Woki. Mais l'officiel refusait finalement les cinq points au XV de France pour en-avant du Bordelais. Les Fidji s'en sortaient bien.

Galthié opérait alors de nouveaux changements avec les entrées de Capilla et Ollivon. Aux finisseurs de terminer le travail, même si c'est Gourgues qui trouvait la faille en bout de ligne suite à une récupération dans les 22m parfaitement recyclée au large (33-3). On retrouvait ensuite le remuant Attisogbe à la conclusion d'une action de près de 80 où Dupont a fait parler son talent avant de servir Bielle-Biarrey. Le XV de France enfonçait le clou (40-3, puis 40-10) même si les visiteurs réduisaient presque immédiatement l'écart par Habosi.

Les Bleus reprennent la tête du classement

Ce succès bonifié après des nouvelles réalisations par Ollivon et Dupont (54-17) n'est pas anecdotique puisqu'il permet aux hommes de Galthié de reprendre la tête de la poule "nord". Les Irlandais avaient en effet pris la première place après leur succès sur les Pumas. Pour rappel, le premier de chaque poule jouera la grande finale à Londres à la fin du mois. Le choc face aux Boks la semaine prochaine comptera double dans les deux groupes puisque l'Afrique du Sud est aussi première de sa poule.