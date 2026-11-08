Cinq ans après, le Toulousain Teddy Thomas de retour dans le groupe du XV de France pour préparer le match face à l’Afrique du Sud

Face aux Fidji, même si le démarrage fut tardif, les hommes de Fabien Galthié ont rempli leur contrat en assénant une lourde défaite aux hommes du Pacifique (54-17).

Malgré ce résultat, il faudra rapidement se tourner vers le gros morceau de ce Nations Championship 2026, avec la réception des Springboks au Stade de France vendredi prochain.

Celle-ci se fera sans Romain Ntamack notamment, sorti sur blessure face aux Fidji, mais avec de nombreux "nouveaux" éléments.

Avec 82 essais, Teddy Thomas se rapproche du record de Vincent Clerc : son début de saison avec Toulouse relance la course aux sommets !

Pari réussi pour Teddy Thomas

Sa venue la saison dernière au Stade Toulousain en avait surpris plus d’un. Pour autant, celui qui semblait en bout de course à La Rochelle a retrouvé de l’élan, au point d’être un joueur proéminent du pléthorique effectif rouge et noir.

Et ce n’est pas un hasard si Fabien Galthié le reconvoque après 5 ans de disette. L’ailier aux 28 sélections n’est plus apparu sous le maillot du XV de France depuis un test-match face à l’Australie en juillet 2021. Pour autant, il n’a cessé de se montrer performant en championnat, devenant ainsi le meilleur marqueur du Top 14 en activité.

Alors même si sa titularisation vendredi prochain face aux Springboks relèverait de la surprise, sa présence dans le groupe démontre bien que le sélectionneur n’est pas insensible à ses performances.

De plus, disposant d’un profil quelque peu similaire aux ailiers et arrières sud-africains (1,85 m et 100 kg), Teddy Thomas pourrait permettre de pousser le groupe à travailler en "conditions réelles".

Il fait son retour en Bleu 💙 5 ans après sa dernière cape, Teddy Thomas est dans le groupe du XV de France pour préparer le choc contre l'Afrique du Sud 💪 #GreatnessM6N #Since1883 https://t.co/YHCJf8atDs — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) November 8, 2026

Les choix de Fabien Galthié pour l'Afrique du Sud

Fabien Galthié a dévoilé les 42 joueurs qui prépareront la réception de l’Afrique du Sud, vendredi 13 novembre au Stade de France. Plusieurs noms font leur retour ou leur entrée dans le groupe.

Le talonneur toulousain Julien Marchand, qui a repris la compétition samedi après un mois d’absence à cause d’une blessure à la cuisse, est de nouveau convoqué.

Les Toulonnais Gaël Fickou et Gaël Dréan rejoignent eux aussi le groupe. Louis Carbonel et Loïc Credoz sont appelés en renfort, le premier prenant notament la place de Romain Ntamack, forfait. Et donc le Toulousain Teddy Thomas.

Côté sorties, le groupe est amputé de plusieurs éléments. Romain Ntamack et Oscar Jegou, blessés, ne seront pas de la partie.

Deux absences se remarquent aussi : celles du Bordelo-Béglais Damian Penaud, meilleur marqueur de l’histoire du XV de France, et du Perpignanais Théo Forner. Ils ne sont pas convoqués et ne peuvent donc pas espérer affronter les Springboks.