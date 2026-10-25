Certes, il est plus proche de la fin que du début de sa carrière, mais Teddy Thomas n’en reste pas moins un danger perpétuel pour les défenses du Top 14. Quatorze ans après ses débuts en professionnel, le trois-quarts continue de se rendre en zone de marque. Ce samedi 24 octobre, il a planté le sixième essai du Stade Toulousain, lors de la courte victoire des siens à Ernest-Wallon (38-33). Redoutable offensivement, il s’agit de sa 82ᵉ réalisation en championnat, dont il est devenu le meilleur marqueur en activité.17 blessés, 6 Bleus appelés, etc. Le Stade Toulousain pourrait bientôt se retrouver privé de 25 joueurs en Top 14
Teddy Thomas, le funambule
Depuis le début de saison, le trois-quarts de 33 ans est intenable. En l’espace de six apparitions en Top 14 cette saison, il s’est déjà rendu derrière la ligne à cinq reprises. En Champions Cup, face aux Exeter Chiefs le week-end dernier, il a aussi plongé dans l’en-but du Stadium lors de la victoire étriquée face au club de Premiership (43-40). En cumulé, il est donc à six essais en sept feuilles de match.
Fin septembre, le staff du Stade Toulousain s’émerveillait déjà des prouesses offensives de son vétéran. Pourtant, Clément Poitrenaud, l'entraîneur des trois-quarts, ne l’épargnait pas auprès de la Dépêche du Midi : “Il a fait de bonnes choses mais il a aussi fait quelques erreurs défensives. Ce qui est sûr, c'est qu'il a des fulgurances qui nous apportent beaucoup. Mais après, il y a deux, trois choses qu'il verra justement avec l'entraîneur de la défense, je pense.” Une errance défensive qui se vérifie dans les statistiques, puisqu’il pointe à 52 % de plaquages réussis depuis le début de saison en Top 14.
Pourtant, aussi fou que cela puisse paraître, Teddy Thomas ne distance pas la concurrence, mais intègre plutôt un peloton de tête. À ses côtés, le Bordelo-Béglais Tom Willis, le Lyonnais Gabin Lorre et le Catalan Théo Forner pointent aussi à cinq réalisations depuis le lancement de la saison 2026-2027. En tête de ce classement offensif du championnat, le Fidjien Jiuta Wainiqolo (LOU Rugby) et le Portugais Rodrigo Marta (Section Paloise) comptent six essais en autant de matchs.À 33 ans et 20 essais à Toulouse, le compétiteur Teddy Thomas a-t-il (vraiment) tiré un trait sur les Bleus ?
Du beau monde l’accompagne
Avant la rencontre, il était à égalité avec le Clermontois Alivereti Raka avec 81 réalisations enregistrées. Derrière Teddy Thomas et son concurrent auvergnat, Josua Tuisova pointe à 77 essais, dont le dernier a été inscrit avec le Racing 92, ce week-end lors de la défaite face à Montpellier (17-20). Ensuite, deux internationaux français concluent le top 5 des meilleurs marqueurs d’essais en activité en Top 14. Ce sont Damian Penaud et Baptiste Couilloud qui ont déjà plongé en Terre promise à 74 reprises chacun.
Pour ce qui est des meilleurs marqueurs d’essais de l’histoire du championnat sous l’ère professionnelle, Teddy Thomas vient tout juste de rentrer dans les cinq premières places. Il se situe derrière le Fidjien Napolioni Nalaga, quatrième, et ses 87 essais inscrits, entre 2006 et 2017. Devant lui, on retrouve uniquement de grands noms du XV de France et du championnat.
Pour atteindre le podium, voire la première place, il faudra fournir encore un peu plus d’efforts. Pour cause, il est composé de Maxime Médard (91), Aurélien Rougerie (96) et Vincent Clerc (101). Auteur de 100 essais, Laurent Arbo a longtemps été le joueur le plus prolifique de la première division du championnat de France. Cependant, une partie de ses essais ont été inscrits à l’époque où le championnat était amateur, entre 1991 et 1995, ce qui rend la comparaison plus difficile.Damian Penaud rappelé chez les Bleus : malgré ses 41 essais en sélection, sa place pour les tests de novembre reste incertaine
il apporte tellement en attaque,
j'ai déjà fait plusieurs commentaires sur ce joueur et ce sujet, mais entre 2015 et 2020 -soit 2 coupes du monde qu'il n'a pas joué- je ne comprend toujours pas comment des Nakaitaici ou des Raka ont pu lui être préféré.
Surtout à une époque ou d'une part le secteur défensif au niveau international était beaucoup moins vérouillé qu'il ne l'est aujourd'hui et d'autre part en comparaison des qualités des joueurs susnommés : aussi friables en défense et moins bon en attaque.
la période après covid est différente, de nouveaux jeunes ailiers arrivent et sont plus complets, peut-être plus rassurants aussi avec l'évolution du rugby, même si mise à part LBB et Penaud qui étaient déjà la, ni Villière, ni Dumortier ni Lebel ne m'ont autant fait vibrer.. pas plus que les derniers ayant le vent en poupe comme Arfeuil, grandidier ou Forner.
Dréan, parmis les derniers s'en rapproche d'avantage.
Tout cela pour dire que je ne le vois pas revenir en EDF a son âge compte tenu de la désormais réelle concurrence mais a mes yeux et à la vue de ses qualités, et de l'état de l'équipe de France entre 2012 et 2020, son cas restera un immense gachis.
c'est un joueur qui par son talent intrinsèque aurait largement mérité de jouer les coupes du monde 2015 et 2019 -encore une fois eut égard des joueurs qui lui ont été préférés- et qui aurait dû dépasser les 50 selections.
Au ST il a gagné en régularité et en professionalisme.
Il a d'ailleurs reconnu lui-même qu'il en bavait à l'entrainement comme jamais.
Au Racing il a souvent alterné les fulgurances et les flops, parfois dans le même match.
Un certain diletantisme réel ou affiché a pu effrayer les staffs de l'EDF
Il faut mettre Villière, Dumortier, Arfeuil, Grandidier ou Forner à Toulouse pour comparer. Lebel n'a pas plus réussi à s'imposer en bleu.
Thomas est un joueur parfois magnifique, parfois désespérant. A La Rochelle, il est loin d'avoir brillé. Beaucoup plus facile de briller à l'aile du Stade Toulousain qu'ailleurs. On l'a vu avec les Bonneval, Tauzin et compagnie.
Sur la génération 2015, d'accord. Cette équipe était très particulière, et on peut trouver d'autres noms dont l'absence questionnait par rapport aux présents (Flanquart, Goujon, Nakaitaci, voire Debaty, Ben Arous, Spedding). De toute façon, il était blessé.
En 2019, c'est Rattez qui avait la hype du 7 (ça arrive parfois).
Pour moi Arfeuil a un talent fou. Dumortier et Villière (qui avait des qualités spécifiques à une époque où le choix était plus réduit, et où Thomas n'était vraiment pas bon, discuté dans son propre club) c'est fini. Grandidier a les mêmes qualités que Thomas, mais meilleur dans certains secteurs, pour moi est au-dessus. Forner je ne l'ai pas encore observé assez pour me faire un avis.
Même s'il est mis dans les meilleures dispositions, ce qui est étonnant chez Thomas, c'est qu'il a véritablement progressé dans son placement, sa défense.
A mon sens, le train de l'équipe de France est quand même passé.
Il a aussi été critiqué pour une attitude, un peu trop facilement, parce qu'il ne joue pas la carte viriliste, certains se sont plu à critiquer un des rares joueurs de niveau mondial à une époque en bleu (avec Dusautoir, un Mas en fin de carrière, voire Fofana).
S'il ne se blesse pas il va faire une année terrible. Je trouve le pourcentage de placage, un peu injuste, car les élus actuels défendent souvent un contre deux, voire contre trois, et que lorsque Thomas est passé, c'est assez rare qu'il ne rattrape pas son ailier. En tout cas je le trouve bien meilleur en défense qu'il n'était autrefois.