Certes, il est plus proche de la fin que du début de sa carrière, mais Teddy Thomas n’en reste pas moins un danger perpétuel pour les défenses du Top 14. Quatorze ans après ses débuts en professionnel, le trois-quarts continue de se rendre en zone de marque. Ce samedi 24 octobre, il a planté le sixième essai du Stade Toulousain, lors de la courte victoire des siens à Ernest-Wallon (38-33). Redoutable offensivement, il s’agit de sa 82ᵉ réalisation en championnat, dont il est devenu le meilleur marqueur en activité.

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Teddy Thomas, le funambule

Depuis le début de saison, le trois-quarts de 33 ans est intenable. En l’espace de six apparitions en Top 14 cette saison, il s’est déjà rendu derrière la ligne à cinq reprises. En Champions Cup, face aux Exeter Chiefs le week-end dernier, il a aussi plongé dans l’en-but du Stadium lors de la victoire étriquée face au club de Premiership (43-40). En cumulé, il est donc à six essais en sept feuilles de match.

Fin septembre, le staff du Stade Toulousain s’émerveillait déjà des prouesses offensives de son vétéran. Pourtant, Clément Poitrenaud, l'entraîneur des trois-quarts, ne l’épargnait pas auprès de la Dépêche du Midi : “Il a fait de bonnes choses mais il a aussi fait quelques erreurs défensives. Ce qui est sûr, c'est qu'il a des fulgurances qui nous apportent beaucoup. Mais après, il y a deux, trois choses qu'il verra justement avec l'entraîneur de la défense, je pense.” Une errance défensive qui se vérifie dans les statistiques, puisqu’il pointe à 52 % de plaquages réussis depuis le début de saison en Top 14.

Pourtant, aussi fou que cela puisse paraître, Teddy Thomas ne distance pas la concurrence, mais intègre plutôt un peloton de tête. À ses côtés, le Bordelo-Béglais Tom Willis, le Lyonnais Gabin Lorre et le Catalan Théo Forner pointent aussi à cinq réalisations depuis le lancement de la saison 2026-2027. En tête de ce classement offensif du championnat, le Fidjien Jiuta Wainiqolo (LOU Rugby) et le Portugais Rodrigo Marta (Section Paloise) comptent six essais en autant de matchs.

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Du beau monde l’accompagne

Avant la rencontre, il était à égalité avec le Clermontois Alivereti Raka avec 81 réalisations enregistrées. Derrière Teddy Thomas et son concurrent auvergnat, Josua Tuisova pointe à 77 essais, dont le dernier a été inscrit avec le Racing 92, ce week-end lors de la défaite face à Montpellier (17-20). Ensuite, deux internationaux français concluent le top 5 des meilleurs marqueurs d’essais en activité en Top 14. Ce sont Damian Penaud et Baptiste Couilloud qui ont déjà plongé en Terre promise à 74 reprises chacun.

Pour ce qui est des meilleurs marqueurs d’essais de l’histoire du championnat sous l’ère professionnelle, Teddy Thomas vient tout juste de rentrer dans les cinq premières places. Il se situe derrière le Fidjien Napolioni Nalaga, quatrième, et ses 87 essais inscrits, entre 2006 et 2017. Devant lui, on retrouve uniquement de grands noms du XV de France et du championnat.

Pour atteindre le podium, voire la première place, il faudra fournir encore un peu plus d’efforts. Pour cause, il est composé de Maxime Médard (91), Aurélien Rougerie (96) et Vincent Clerc (101). Auteur de 100 essais, Laurent Arbo a longtemps été le joueur le plus prolifique de la première division du championnat de France. Cependant, une partie de ses essais ont été inscrits à l’époque où le championnat était amateur, entre 1991 et 1995, ce qui rend la comparaison plus difficile.

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