Damian Penaud rappelé chez les Bleus : malgré ses 41 essais en sélection, sa place pour les tests de novembre reste incertaine

Damian Penaud est de retour chez les Bleus, mais pas encore dans le XV de départ. Mercredi 21 octobre, Fabien Galthié l'a intégré aux 42 joueurs retenus pour préparer les rendez-vous contre les Fidji (7 novembre), l'Afrique du Sud (13 novembre) et l'Argentine (21 novembre). L'ailier bordelais, absent du Tournoi des 6 Nations 2026 mais revu en juillet avec un essai à la clé, retrouve donc Marcoussis. Reste à savoir si ce rappel débouchera sur une titularisation, une place sur le banc ou un retour en club avant les rencontres. Le passé glorieux du meilleur finisseur tricolore ne suffit plus à trancher.

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Un essai en Top 14, aucun match en Champions Cup

Sur les statistiques du début de saison, le dossier de Penaud manque d'arguments. Il ne totalise en effet qu'un essai en trois rencontres de Top 14, pour 223 minutes disputées. À la même période, Louis Bielle-Biarrey a marqué trois fois en quatre matchs, tout comme Théo Attissogbe. Théo Forner, appelé après son excellent départ avec Perpignan, en est à cinq essais en six sorties. Aaron Grandidier-Nkanang compte également trois réalisations en quatre matchs avec Pau. Des chiffres qui soulignent la densité de la concurrence, sans résumer à eux seuls la valeur des joueurs.

La comparaison européenne n'arrange pas davantage le Bordelais. Penaud n'a pas disputé la première journée de Champions Cup, lorsque l'UBB a fait match nul à Gloucester (36-36). Bielle-Biarrey y a inscrit un doublé. Le contraste est frappant, mais mérite un petit rappel : gêné à la hanche, Penaud a été ménagé début octobre. Son faible volume de rencontres empêche de juger sa forme sur une série représentative. Et lorsqu'il est lancé, son sens des trajectoires et sa capacité à surgir au soutien restent des armes redoutables.

Le forfait de Ramos pourrait lui ouvrir une porte

L'absence de Thomas Ramos, forfait pour novembre, pourrait néanmoins rebattre les cartes. Théo Attissogbe évolue régulièrement à l'arrière avec Pau : Fabien Galthié pourrait donc lui confier le numéro 15, préserver Louis Bielle-Biarrey sur une aile et libérer l'autre pour Penaud. C'est probablement le scénario le plus favorable à l'ancien Clermontois. Mais si le sélectionneur choisit Léo Barré (ou Mathis Ferté) à l'arrière, Attissogbe pourra rester à l'aile et réduire d'autant la place disponible. La blessure du Toulousain offre une ouverture, pas une promesse.

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D'autant que Grandidier-Nkanang et Forner ont des arguments qui dépassent leurs essais. Le premier peut peser dans les duels, notamment dans les airs, tandis que le second a gagné sa convocation grâce à ses performances catalanes. Pour Penaud, le sujet dépasse donc la finition près de la ligne de craie. Son activité défensive et sa maîtrise aérienne avaient été pointées lors de sa mise à l'écart en janvier. Face aux Springboks notamment, chaque ballon haut et chaque replacement compteront autant que les occasions d'aller à dame.

41 essais en Bleu, mais une place à regagner

Il serait pourtant étrange d'effacer son parcours d'un trait de plume. Avec 41 essais en 60 sélections, Penaud demeure le meilleur marqueur de l'histoire du XV de France. Et lors de la saison 2024-2025, il avait planté 25 essais en 23 matchs, toutes compétitions confondues, avec Bordeaux. Sa capacité à sentir le bon intervalle et à prolonger une action qui semblait terminée a fait des dégâts jusque sur la scène européenne. Galthié connaît parfaitement ce potentiel. Il doit maintenant déterminer si son ailier présente les garanties du rugby international actuel.

Le premier rendez-vous, face aux Fidji à Lyon, permettra de mesurer les choix du staff avant de croiser l'Afrique du Sud puis l'Argentine. Sur la liste de 42, tous ne rejoindront pas la feuille de match, et le prochain week-end de championnat peut encore peser dans les arbitrages. Penaud conserve un chemin crédible vers le numéro 14, principalement si Attissogbe recule à l'arrière. Il pourrait aussi observer les rencontres depuis les tribunes, voire rejoindre Bordeaux. Pour l'heure, sa convocation lui donne surtout une occasion de convaincre sur le terrain d'entraînement.