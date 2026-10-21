XV de France. Alldritt de retour, sept nouveaux visages et des absents de taille dans la liste des 42 de Galthié

Fabien Galthié a dévoilé son groupe de 42 joueurs pour préparer les rencontres automnales du Championnat des Nations 2026. Les Bleus se retrouveront le 26 octobre au CNR de Marcoussis, avant de défier les Fidji, l'Afrique du Sud et l'Argentine en novembre. Grégory Alldritt retrouve la sélection, Antoine Dupont est bien présent, tandis que sept joueurs attendent toujours leur première cape. Mais cette liste porte aussi les traces d'une infirmerie bien remplie, avec plusieurs cadres contraints de rester à la maison.

Sept joueurs sans sélection et le retour de Grégory Alldritt

Fabien Galthié ouvre la porte à sept joueurs encore à zéro sélection : les avants Esteban Capilla (Bayonne) et Karl Sorin (La Rochelle), ainsi que les trois-quarts Axel Desperes (Pau), Mathis Ferté (Toulon), Théo Forner (Perpignan), Tani Vili et Jérémy Ward (Stade Français). Une belle opportunité pour ces garçons, même si une convocation parmi les 42 ne garantit évidemment pas de figurer sur une feuille de match. Le profil des nouveaux venus illustre la volonté du staff de tester plusieurs solutions, particulièrement derrière.

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Mais l'un des noms les plus marquants reste celui de Grégory Alldritt. Le troisième ligne rochelais, fort de 58 sélections, retrouve Marcoussis après avoir manqué le dernier Tournoi des 6 Nations et la tournée estivale. Jefferson Poirot (39 sélections) apporte également son expérience en première ligne. Avec François Cros, Charles Ollivon, Oscar Jegou ou encore Cameron Woki, la concurrence promet d'être particulièrement dense en troisième ligne. À noter aussi les neuf représentants de l'UBB, premier contingent de cette sélection.

Ramos, Jalibert, Meafou : des absences qui pèsent lourd

L'autre enseignement majeur concerne les absents. Thomas Ramos et Matthieu Jalibert, victimes de rechutes musculaires, manquent à l'appel. En deuxième ligne, Emmanuel Meafou (genou) et Thibaud Flament (épaule) sont également forfaits. Julien Marchand et Pierre-Louis Barassi, eux aussi blessés, ne figurent pas dans le groupe. Des indisponibilités qui obligent Galthié à revoir certaines associations.

Romain Ntamack devrait naturellement jouer un rôle central à l'ouverture, tandis que Léo Barré constitue une solution à l'arrière. Devant, Tyler Duguid et Thomas Staniforth disposeront d'une occasion de marquer des points. Gaël Fickou, Baptiste Serin et Anthony Jelonch ne font pas non plus partie des joueurs retenus. Ce n'est pas vraiment une surprise concernant ce dernier puisqu'il vient juste de reprendre la compétition.

La liste complète des 42 joueurs du XV de France Les avants (23) : Grégory Alldritt, Hugo Auradou, Paul Boudehent, Joshua Brennan, Esteban Capilla, Guillaume Cramont, François Cros, Tyler Duguid, Sipili Falatea, Alexandre Fischer, Marko Gazzotti, Jean-Baptiste Gros, Mickaël Guillard, Oscar Jegou, Maxime Lamothe, Peato Mauvaka, Charles Ollivon, Jefferson Poirot, Karl Sorin, Thomas Staniforth, Tevita Tatafu, Reda Wardi, Cameron Woki.

Les arrières (19) : Théo Attissogbe, Léo Barré, Louis Bielle-Biarrey, Fabien Brau-Boirie, Axel Desperes, Antoine Dupont, Mathis Ferté, Théo Forner, Émilien Gailleton, Kalvin Gourgues, Aaron Grandidier Nkanang, Antoine Hastoy, Nolann Le Garrec, Maxime Lucu, Yoram Moefana, Romain Ntamack, Damian Penaud, Tani Vili, Jérémy Ward.

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Le calendrier va rapidement mettre ce groupe à l'épreuve. Les Français affronteront les Fidji le 7 novembre à Lyon, puis les champions du monde sud-africains le 13 novembre et l'Argentine le 21 novembre au Stade de France, avant les finales du Championnat des Nations à Londres. À un an du Mondial australien, chaque rassemblement compte pour installer des automatismes et étoffer la profondeur de l'effectif. Avec Antoine Dupont à la manœuvre et plusieurs cadres de retour, le XV de France conserve de sérieux arguments. Reste à savoir lesquels des nouveaux appelés parviendront à bousculer la hiérarchie.