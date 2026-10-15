"Si l’opportunité arrive, oui, peut-être", Jérémy Ward avec le XV de France ? Le centre du Stade Français bientôt éligible

Alors qu’il est la pièce maîtresse de cette formation du Stade Français depuis plusieurs saisons, Jérémy Ward pourrait bien devenir un joueur du XV de France dans les semaines à venir.

Le natif de Port Elizabeth en Afrique du Sud serait éligible bientôt pour porter ce maillot et le principal intéressé ne semble pas déchanter à l’idée.

Un profil atypique, et surtout qui manque au XV de France, avec des aptitudes de plaqueur-gratteur relativement intéressantes pour rivaliser avec les meilleures nations du monde.

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Jérémy Ward avec le XV de France ?

Pour le podcast Entre les potos, Jérémy Ward évoque la possibilité d’un jour porter le maillot Bleu, chose qu’il ne voit pas d’un mauvais œil.

En effet, celui qui a connu quelques capes avec les Baby Boks est boudé par Rassie Erasmus et la sélection nationale, pour autant, il rend dans l’Hexagone des copies toujours excellentes à chacune de ses sorties.

Sa naturalisation pourrait lui permettre d’entrer en concurrence avec les excellents jeunes dont le vivier français dispose, chose qui ne lui échappe évidemment pas.

"Au niveau du poste de centre, en équipe de France, il y a du monde, et ils ont de très, très bons joueurs. Donc je ne veux pas dire que si je change et que je deviens français, je vais devenir directement international français. Il y a vraiment de très, très bons joueurs, surtout ceux qui arrivent. Mais s’il y a l’opportunité d’y arriver, oui, peut-être".

Jérémy Ward (Entre les Potos)

Le profil qui manquait aux Bleus

Auteur de 11 essais en 1 496 minutes de jeu en Top 14 2025/2026, soit 55 points, Jérémy Ward s’est montré très efficace dans la finition, mais aussi dans la création, avec 8 passes décisives et une précision de passe de 98 %.

Ses 20 franchissements, ses 29 défenseurs battus et ses 553 mètres portés confirment un profil percutant malgré un nombre de ballons portés modeste (99).

Enfin, le centre du Stade Français est tout aussi précieux en défense, avec 208 plaquages tentés, 11 plaquages dominants et 12 ballons récupérés, pour seulement 13 pénalités concédées et un carton jaune.