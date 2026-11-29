Même au Stade Toulousain, certaines soirées se passent mieux que d'autres. Pour ce qui est du déplacement chez le LOU Rugby, ce samedi 28 novembre, le club Rouge et Noir n’en retiendra pas une grande fierté après cette défaite (35-22) à zéro point dans le Rhône. Cette dixième journée de Top 14 était marquée par l’absence de nombreux internationaux et par une infirmerie toujours bien remplie, spécialement pour Toulouse. Entre autres, la rencontre a été marquée par l’indiscipline, avec deux cartons rouges distillés en cours de rencontre, avec un motif inhabituel pour Lucien Richardis.

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Avec Toulouse, Richardis voit rouge

Pour ce qui est de l’expulsion définitive au désavantage du LOU, la faute est assez commune, même si dangereuse. À la 51ᵉ minute de jeu, le troisième ligne géorgien Beka Saghinadze a tendu son coude dans la zone de la gorge du jeune Simon Daroque, lors d’une charge avec le ballon. Ensuite, le carton rouge délivré au Stade Toulousain est, lui, d’une nature beaucoup plus originale. En effet, l’international espagnol Lucien Richardis a volontairement craché sur le Lyonnais Théo William, à la 78ᵉ minute de jeu, selon l’interprétation des officiels de match réunis.

C’est une image qui est particulièrement rare à ce niveau-là, où chaque instant se déroule sous le regard incessant des caméras. Âgé de 21 ans, le jeune Toulousain, prêté au SU Agen et revenu au club lors des doublons, marque les esprits d’une bien triste manière. Sur les images de diffusion, on voit explicitement le joueur avoir son visage tourné vers son adversaire, qui venait de le pousser légèrement, puis cracher dans sa direction. Ensuite, Théo William se braque et cherche à s’expliquer avec le Haut-Garonnais. Le caractère intentionnel de cet acte a été retenu, notamment avec l’appui de l’arbitre vidéo.

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Mola ne lui jette pas l’opprobre

Après la rencontre, Ugo Mola est venu tempérer les ardeurs. Après que son joueur soit sorti sous les huées fournies de Gerland, le manager était sûrement conscient que l’international espagnol n’allait pas être épargné par le grand public. En conférence de presse, comme révélé par des images d’Ici Occitanie, il a confié, au sujet du crachat : “Je ne le vois pas. Je ne vois pas grand-chose à la vidéo.” Ensuite, Ugo Mola a été repris par l’un des journalistes dans la salle, qui lui confirmait que cette action était bien visible sur la vidéo.

Dans la foulée, il indique ne pas en avoir parlé au joueur sanctionné. Il précise qu’il condamne un tel geste tout en nuançant son propos, on l’imagine pour protéger son trois-quarts de 21 ans de la vindicte populaire. “Si c'est le cas, ça n'a rien à faire sur un terrain. C'est un jeune joueur qui apprendra de ses erreurs. Je ne pense pas que ça soit le plus important à retenir du match”, arguait-il face à la presse. Dans les prochains jours, Lucien Richardis était attendu dans le Lot-et-Garonne pour retrouver le club où il évolue cette saison, mais son retour sur les prés pourrait se faire attendre.

En plus du match de suspension, généralement associé au carton rouge, le Toulousain de 21 ans pourrait aussi être sanctionné plus lourdement par la commission de discipline. En effet, ce dernier a enfreint la règle 9.27 du règlement qui dit qu’un “joueur ne doit rien faire qui soit contraire à l’esprit sportif”. La durée d’éloignement des terrains est comprise entre quatre semaines et un an. Toutefois, le casier vierge de Lucien Richardis devrait lui permettre d’avoir une période de suspension plus clémente, qui plus est s’il admet les faits et s’en excuse.

En tout cas, l’image risque, malheureusement, de rester dans les esprits. Pour cause, un tel geste reste très rare à ce niveau et logiquement peu apprécié du grand public. Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters critiquent sans détour le comportement du jeune joueur. Beaucoup notent qu’une telle conclusion de rencontre était évitable, surtout alors que Lucien Richardis s’était montré à son avantage sur le reste du match, malgré une passe ratée qui a offert un essai au LOU (26ᵉ).

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