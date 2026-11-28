Fabien Galthié a tranché pour la finale de dimanche à Twickenham. Thomas Ramos retrouve le poste d'arrière et les tirs au but, mais Kalvin Gourgues reste au centre aux côtés de Yoram Moefana. Ramos n'avait plus porté le maillot bleu depuis la fin septembre. C'est donc le numéro 13 qui avait pris le tee contre les Pumas, avec un cinq sur six lors du succès 45-17.

Perdre les tirs au but n'a rien d'une rétrogradation pour Gourgues. Il conserve sa place dans la ligne de trois-quarts, associé à Moefana, face aux Boks, contre qui le moindre point peut faire la différence. En effet, dans un match serré, une seule pénalité peut renverser le résultat, et Ramos l'a montré lors du succès 48-46 contre l'Angleterre, en mars dernier. Voilà pourquoi disposer de plusieurs pieds fiables sur la pelouse n'a rien d'un luxe.

Ford au tee, Farrell au centre : le précédent de 2019

Le scénario n'a également rien d'exotique au plus haut niveau. Lors de la Coupe du monde 2019, l'Angleterre d'Eddie Jones associait George Ford à l'ouverture et Owen Farrell au centre, deux joueurs capables de viser les pagelles. En demi-finale contre les All Blacks (19-7), c'est même Ford qui a enquillé les pénalités en seconde période.

Gourgues n'a évidemment ni le parcours ni le volume de réussite internationale de Farrell. Mais le principe se transpose : avec un centre capable de convertir les occasions, le sélectionneur gagne une option de plus pour bâtir sa charnière et son triangle arrière. Et si le buteur désigné doit sortir ou se blesse en fin de match, les Bleus ne dépendent plus d'un seul spécialiste.

Six tirs, un échantillon encore mince

Le cinq sur six face à l'Argentine représente environ 83 % de réussite sur une seule rencontre. C'est encourageant, mais six tentatives ne suffisent ni à établir une fiabilité au niveau international, ni à comparer sérieusement Gourgues et Ramos. La distance, l'angle, la météo et la pression pèsent aussi sur chaque frappe.

L'enjeu, pour le jeune centre, consiste à transformer un dépannage en compétence reproductible. Il n'a pas besoin de déposséder Ramos du tee pour être utile aux Bleus. Une équipe peut très bien avoir un buteur désigné et plusieurs solutions de secours fiables.

Dimanche, face aux Springboks, le numéro 13 aura d'abord un duel à gagner au milieu du terrain. Mais la semaine passée a montré qu'il savait assumer une responsabilité que son poste ne lui impose pas. C'est une corde de plus à son arc, et elle pourrait resservir d'ici la Coupe du monde 2027.