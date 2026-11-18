Pour préserver les joueurs, Ugo Mola propose d’abord de regarder du côté des centres de formation. Dans un extrait de La Clinique des sports, partagé par CANAL+ Sport, le manager toulousain défend un vivier plus large et une organisation permettant aux internationaux de mieux récupérer. Avec une conviction : compter les matchs ne suffit pas à mesurer leur exposition.
« Moi, je préconiserais déjà d’augmenter la possibilité de rentrer de plus en plus de monde en centre de formation pour avoir encore une fois le plus possible de joueurs disponibles pour le club. » L’objectif dépasse le nombre de contrats : Mola veut disposer de davantage de joueurs formés aux exigences et aux habitudes de leur équipe.
Élargir le vivier pour faciliter la rotation
Son raisonnement repose sur la continuité du jeu. « Plus tu es capable de former à ta philosophie, à ton rugby, avec la culture qui est ton club, plus tu vas amener des joueurs à pouvoir être exposés le week-end. » Autrement dit, préparer la relève suffisamment tôt pour pouvoir lui confier des responsabilités lorsque les cadres doivent souffler.
Sportivement, cette piste permettrait de mieux répartir les sollicitations sans reconstruire les repères collectifs à chaque changement de composition. Un jeune habitué aux annonces et aux déplacements demandés dispose déjà d’une partie du bagage nécessaire. Reste à accompagner son passage chez les professionnels : élargir le centre ne rend pas automatiquement tous ses pensionnaires prêts pour le Top 14.
L’amplitude compte aussi pour les internationaux
L’autre chantier concerne les joueurs qui partagent leur saison entre club et sélection. Mola leur donnerait la possibilité « d’être moins exposés sur l’amplitude ». Il précise : « Ce qui est important, c’est l’amplitude entre le nombre de matchs, la fréquence des matchs et le temps de récupération. » La place laissée entre les rencontres devient donc centrale dans sa réflexion.
Et le technicien prend le rugby à XIII australien en exemple pour défendre des périodes protégées de récupération et de préparation. Cette préoccupation rejoint les recommandations de World Rugby, qui préconisent au moins cinq semaines consécutives de congés annuels, tout en reconnaissant les accords locaux. Une coupure durable relève ainsi d’un autre objectif qu’un simple week-end sans compétition.
Le souvenir révélateur du doublé de 2021
Pour appuyer son propos, Mola revient sur le doublé Coupe d’Europe–championnat de 2021. « C’est le Covid qui nous a permis de faire un doublé », estime-t-il, en évoquant trois mois et demi de préparation. Il reconnaît pourtant que les blessures traumatiques existaient toujours. Son constat porte sur ce travail accumulé, puis exploité pendant la saison : « L’enchaînement des saisons a un coût. On le paye, d’une manière ou d’une autre. »
J'ai vu l'émission hier ! C'est à voir et à écouter ... Dans le discours j'avais l'impression d'entendre un metteur en scène ou un homme politique, non politicien, "qui sait de quoi il parle".
Globalement, je l'ai aussi trouvé à la fois très au fait de tout ce qui constitue le métier de manager (c'est clair qu'il comprend beaucoup de choses et sait beaucoup de choses, même dans ses excès), on sent beaucoup de réflexion. Et en même temps une gêne d'être omnipotent parfois. Un manager "moderne" en rupture avec les managers anciens, une sorte d'ère de "l'après Bernie" et ça fait du bien d'entendre que dans notre sport, il y a du bulbe, de la responsabilité et de l'éthique sportive (je parle de sport). Je ne doute pas une seconde que les managers qui émergent largement de nos jours (Bru, Puiquerronies, Spitzer, Caudullo (?) et d'autres que j'oublie...sont faits du même bois.
Par contre les intervenants, très moyens ::)) ...
En ce qui concerne les enchaînements des matchs, je pense qu'il défend une posture qui ménage à la fois le système actuel (comme il a dit, on va pas cracher dans la soupe) mais avec les adaptations qui conviennent: élargissement du nombre de joueurs en CDF, dégager de l'amplitude pour certains joueurs internationaux. C'est bien sûr, une solution qui convient au ST. Mais qui actuellement commence à convenir à pas mal de clubs. De mon point de vue, je crois qu'une refonte/réduction de la CCup, qui ne correspond à rien puisque à peu près la moitié des équipes ne la jouent pas, s'avère nécessaire, une réduction du top 14 aussi mais là ça va être difficile, et une clarté au niveau international. La coupe des nations doit s'affirmer ou s'arrêter. Il faut nommer un chat un chat. Si on veut qu'il y ait une sorte de championnat international, il faut le dire clairement et organiser ça de façon moins aléatoire (du genre des pré-poules de qualifications pour les équipes classées en-dessous de la 8 ème place par exemple puis une seconde phase où on aurait deux poules resserées avec les 8 équipes intégrées, donc un nombre de matchs moindres mais plus importants) Mais au détriment du tournoi ? car en rugby, il est difficile d'enchainer de telles compétitions.
Bon ... Je ne crois pas que ce soit gagné.
C'est pas compliqué pourtant (enfin, si...)! La mouise dans le calendrier, c'est depuis la coupe d'Europe, et comme sportivement son intérêt est moindre (seuls les français la remportent) le seul argument qui reste, c'est $$$$$. Alors je demande pas qu'on la supprime, mais qu'on réduise drastiquement son format, du genre des 1/4 directs entre chaque meilleur de chaque championnat, vous verrez que l'élagage va profiter à tout le monde (sauf aux distributeurs comme Bein que je conchie!).
Mouais enfin la CE est la avant le top 14, meme si j'aimerais aussi un format plus court.
La concurrence en top14 est un facteur important aussi, on ne peut plus faire d'impasses comme il y a 10 ans, on ne peut pas donner le top6 avant le debut de la saison, chaque match est compliqué.
Et en plus la CE c'est ce qui permet aux clubs français de gagner des titres ( a part le ST).
🤭 Faut bien laisser quelque chose aux autres... 🤣
(pas taper ! pas taper ! 😂)
Pour moi l ideal a atteindre reste une harminisation du calendrier international sur une periode unique de mai a juillet qui permetrait de constituer un groupe elargit d internationaux requisitionne sur cette periode et de les faire passer sous contrat federal ou a charge de la federation tout du moins. Cela implique une refondation du calendrier domestique avec un championnat a 12 pour 22 journees, une coupe d Europe en 7 dates (perso je suis tres favorable a un retour a 16 equipes en match a elimination directe aller-retour mais 8 poules de 3 est aussi possible). Durant la phase internationale Coupe de France regroupant 32 clubs de l elite (Top12+ProD2) en 8 poules de 4 avec phases finales ce qui permettrait de compenser le nombre de dates perdues par le Top 12 et meme d offrir plus de matchs aux clubs qu actuellement (14 receptions minimum).
Il a complètement raison !
Mais j'ai l'impression que la ligue regarde "ailleurs", ou est composée de personnes qui pensent qu'au fric / ou encore d'incompétents !
Roubert ?