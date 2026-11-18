Pour préserver les joueurs, Ugo Mola propose d’abord de regarder du côté des centres de formation. Dans un extrait de La Clinique des sports, partagé par CANAL+ Sport, le manager toulousain défend un vivier plus large et une organisation permettant aux internationaux de mieux récupérer. Avec une conviction : compter les matchs ne suffit pas à mesurer leur exposition.

« Moi, je préconiserais déjà d’augmenter la possibilité de rentrer de plus en plus de monde en centre de formation pour avoir encore une fois le plus possible de joueurs disponibles pour le club. » L’objectif dépasse le nombre de contrats : Mola veut disposer de davantage de joueurs formés aux exigences et aux habitudes de leur équipe.

Élargir le vivier pour faciliter la rotation

Son raisonnement repose sur la continuité du jeu. « Plus tu es capable de former à ta philosophie, à ton rugby, avec la culture qui est ton club, plus tu vas amener des joueurs à pouvoir être exposés le week-end. » Autrement dit, préparer la relève suffisamment tôt pour pouvoir lui confier des responsabilités lorsque les cadres doivent souffler.

Sportivement, cette piste permettrait de mieux répartir les sollicitations sans reconstruire les repères collectifs à chaque changement de composition. Un jeune habitué aux annonces et aux déplacements demandés dispose déjà d’une partie du bagage nécessaire. Reste à accompagner son passage chez les professionnels : élargir le centre ne rend pas automatiquement tous ses pensionnaires prêts pour le Top 14.

L’amplitude compte aussi pour les internationaux

L’autre chantier concerne les joueurs qui partagent leur saison entre club et sélection. Mola leur donnerait la possibilité « d’être moins exposés sur l’amplitude ». Il précise : « Ce qui est important, c’est l’amplitude entre le nombre de matchs, la fréquence des matchs et le temps de récupération. » La place laissée entre les rencontres devient donc centrale dans sa réflexion.

Et le technicien prend le rugby à XIII australien en exemple pour défendre des périodes protégées de récupération et de préparation. Cette préoccupation rejoint les recommandations de World Rugby, qui préconisent au moins cinq semaines consécutives de congés annuels, tout en reconnaissant les accords locaux. Une coupure durable relève ainsi d’un autre objectif qu’un simple week-end sans compétition.

Le souvenir révélateur du doublé de 2021

Pour appuyer son propos, Mola revient sur le doublé Coupe d’Europe–championnat de 2021. « C’est le Covid qui nous a permis de faire un doublé », estime-t-il, en évoquant trois mois et demi de préparation. Il reconnaît pourtant que les blessures traumatiques existaient toujours. Son constat porte sur ce travail accumulé, puis exploité pendant la saison : « L’enchaînement des saisons a un coût. On le paye, d’une manière ou d’une autre. »