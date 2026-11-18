Dans cette ultime rencontre de la phase de poules du Nations Championship 2026, le XV de France va affronter les rugueux Argentins pour conserver sa place de leader de l’hémisphère nord.

En face, de nombreux joueurs bien connus dans l’Hexagone : dans le XV de départ des Pumas, vainqueurs de l’Italie la semaine dernière, six évoluent en France.

Parmi eux, les trois principaux dangers de la ligne de trois-quarts de Felipe Contepomi : Tomás Albornoz, Justo Piccardo et Santiago Chocobares.

Et pour cause, les trois fers de lance de cette ligne d’attaque affichent des statistiques significatives, de quoi inquiéter le XV de France.

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Tomás Albornoz, l’alternance incarnée

Derrière cette formule, il est de coutume d’évoquer un ouvreur tantôt capable de faire jouer, tantôt capable d’occuper le terrain avec brio, que ce soit pour mettre la pression ou pour en sortir.

À ce jeu, Tomás Albornoz est l’illustration parfaite. Meilleur réalisateur de l’hémisphère sud dans la compétition (36 points), il se distingue par une nette précision au pied : cette saison, l’ouvreur de Toulon culmine à 86 % de réussite en Top 14.

Une donnée significative, d’autant qu’il y associe une science de l’attaque quasi inimitable. Sur la compétition, c’est le joueur du Sud qui a parcouru le plus de terrain, avec 64 courses pour 294 mètres gagnés.

Cette suractivité se traduit concrètement par une appétence innée pour les duels. En Nations Championship, il figure parmi les meilleurs franchisseurs, avec 20 défenseurs battus et 4 percées.

Les Bleus sont prévenus : il faudra serrer les rangs, d’autant qu’ils sont moyennement placés en réussite sur cette phase retour du Nations Championship 2026, avec en moyenne 75 % de réussite au plaquage et un total de 44 plaquages manqués face aux Fidji et aux Springboks.

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Piccardo et Chocobares : alerte aux costiches

Aucun doute sur la dureté de Yoram Moefana et de Kalvin Gourgues dans les affrontements directs : face aux Springboks et aux Fidjiens, ils ont d’ailleurs prouvé qu’ils pouvaient largement rivaliser dans ce domaine.

Néanmoins, une paire de centres très rugueuse se dresse face à eux. Le Toulousain Santiago Chocobares et le Montpelliérain Justo Piccardo formeront sans doute le duo qui animera les attaques argentines face aux Bleus.

Là encore, les hommes de Fabien Galthié auront fort à faire : en face, les autotamponneuses du pays de Maradona ne vont pas faire dans la dentelle.

Ce travail de Justo Piccardo sur l’aile !! https://t.co/JJg2rEVSbf — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) July 11, 2026

Justo Piccardo est, en Top 14, le 5e meilleur casseur de plaquages, avec un total de 27 en seulement 8 rencontres dans l’élite française. Il y ajoute 43 plaquages en Nations Championship, le meilleur ratio des lignes arrière argentines.

Face aux Bleus, il devrait donc être épaulé par Santiago Chocobares, de trois ans son aîné et doté d’une expérience plus nette du niveau international.

Joueur qu’on ne présente quasiment plus tant il est devenu essentiel au Stade Toulousain, il a fait oublier notamment Pita Ahki par sa régularité et son efficacité, tantôt en défense, tantôt en attaque.

Ajoutez à cela les dangers permanents que sont Bautista Delguy et Santiago Carreras (5e meilleur marqueur de la compétition avec 4 essais), et les trois-quarts tricolores devront assurément faire preuve d’autant de solidarité défensive que face aux Springboks, si ce n’est plus.