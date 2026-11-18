Murrayfield n’aura pas sauvé les Wallabies : battus par l’Écosse, ils concluent leur novembre sur une quatrième défaite en cinq matchs de Nations Championship.

Dans la grisaille, une lumière pourtant : celle de Max Jorgensen. Face aux Écossais, l’ailier a claqué quatre franchissements.

1,91 m et 100 kg de talent qui pourraient bien échapper à l’Australie pour le prochain Mondial : Mark Nawaqanitawase plutôt entre Italie et Fidji ?

Un précoce devenu indispensable

D’après les données Opta, c’est la quatrième fois de sa carrière qu’il atteint ce seuil de 4 franchissements dans un match international. Depuis 2010, seul Israel Folau avait réussi pareille performance sous le maillot australien. À 22 ans, Jorgensen vient donc de s’asseoir à la table des grands.

Né en septembre 2004 à Sheffield, fils de Peter Jorgensen (ancien international avec les Wallabies), Max a brûlé les étapes.

Lancé en 2024 face aux Springboks à Perth, il compte déjà 32 sélections et a signé en début d’année un contrat de cinq ans avec Rugby Australia, courant jusqu’à fin 2031. Le message est limpide : la Fédération tient là l’un des visages de l’après-Coupe du monde 2027, qui se jouera à domicile, et on les comprend.

4 - Max Jorgensen (@wallabies) made 4 line breaks against Scotland, the 4th time he's made 4 or more in a match in his Test career; Israel Folau (x4) is the only other #Wallabies player to do so more than twice on Opta record (2010 onwards). Dynamite. #NationsChampionship https://t.co/ZsHX8ZiZAA — OptaJason (@OptaJason) November 18, 2026

Un Nations Championship 2026 à pleine vitesse

Sa campagne en dit long. Titulaire sur les cinq rencontres, il a tout joué : 400 minutes au total. Max Jorgensen a inscrit deux essais (face à l’Angleterre puis à l’Écosse), offert une passe décisive.

Côté offensif, le bilan est impressionnant : 10 franchissements en cinq matchs, soit deux de moyenne, pour 345 mètres portés, 13 défenseurs battus et 32 mètres gagnés après contact. Seule ombre au tableau : deux pénalités concédées, sans le moindre carton.

Dans une équipe qui subit la plupart de ses rencontres, ce genre de chiffres en dit long sur la qualité du joueur.

93 points et 14 essais encaissés face aux All Blacks : les Wallabies ont identifié leur problème avant l'Angleterre

Folau, un nom immense

La comparaison avec Folau n’a rien d’anodin. Son nom reste monumental en Australie, même si ses prises de position publiques l’ont rendu controversé, jusqu’à la rupture de son contrat avec Rugby Australia en 2019. Sur le terrain, "Izzy" était un monstre de puissance et de détente, capable de dominer les airs comme de balayer les plaquages.

Jorgensen est taillé dans un autre bois : vitesse, appuis, déséquilibre. Là où son aîné défonçait, lui efface et contourne.

Jorgensen est annoncé à 1,81 m pour 88 kg, Folau à 1,93 m pour 103 kg, soit 12 centimètres et 15 kilos d’écart. Deux profils que tout oppose, mais une efficacité comparable quand il s’agit de briser la ligne adverse. Le rugby évolue, et les morphologies aussi.