Quatre pénalités réussies pour 48 essais inscrits. Voilà le drôle de bilan de la cinquième journée du Championnat des Nations, disputée du 13 au 15 novembre. Un chiffre relevé par un supporter sur Reddit et confirmé par les feuilles de match. Les équipes auraient-elles décidé de bouder les trois points ? Entre les touches à cinq mètres et les bonus offensifs, l'époque où l'on enquillait les pénalités à la pelle paraît bien loin.

Seulement quatre pénalités en six matchs !

Sur les six rencontres du week-end, seuls George Ford, Naoto Saito, Ben Volavola et Finn Russell ont fait trembler le planchot sur pénalité. Aucun but à trois points lors de France–Afrique du Sud (21-19), ni pendant l'exploit gallois face aux All Blacks (35-28). Même constat en Italie, où les Pumas se sont imposés 19-14.

Et cette tendance ne date pas du dernier week-end. Lors de la journée précédente, seulement trois pénalités avaient été réussies en six rencontres. Soit sept pénalités pour 103 essais sur les douze derniers matchs de la compétition. Des chiffres particulièrement parlants, même s'ils ne permettent pas encore de conclure à un véritable changement de tendance.

Pourquoi les équipes préfèrent-elles aller en touche ?

La perspective de repartir avec cinq ou sept points pousse les équipes à tenter davantage leur chance près de l'en-but. D'autant que le bonus offensif est accordé dès quatre essais inscrits dans le Championnat des Nations. Une incitation supplémentaire à monter des cocottes plutôt qu'à viser les pagelles.

Mais attention à l'interprétation. Ce décompte concerne uniquement les pénalités réussies. Il ne renseigne ni sur les tentatives manquées, comme celle de Lucu, ni sur les occasions où les capitaines ont préféré la touche ou la mêlée. Pour mesurer une véritable évolution tactique, il faudrait comparer ces décisions sur plusieurs saisons.

Finn Russell rappelle l'utilité des trois points

Dimanche, face à l'Australie, les Écossais ont justement rappelé que les pénalités avaient encore leur utilité. À la 74e minute, Finn Russell a porté le score de 12-5 à 15-5, avant l'essai transformé de Max Jorgensen. Résultat : victoire écossaise 15-12. Sans cette pénalité, et à scénario identique, les Wallabies auraient égalisé.

La question mérite donc d'être posée : les sélectionneurs privilégient-ils désormais les essais au détriment des points faciles ? Les derniers résultats suggèrent un rugby particulièrement porté vers l'en-but. Mais à Murrayfield, trois petits points ont suffi à faire toute la différence.