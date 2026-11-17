C’est une nouvelle hypothèse qui pourrait bien ravir plusieurs formations de l’élite française, mais pas seulement.

Et pour cause, le talentueux Sam Prendergast (23 ans) pourrait se retrouver à nouveau libre de tout contrat en juin prochain.

Chose qui, à l’heure où les clubs français cherchent à recruter à ce poste, pourrait avoir toute son importance.

Décryptage. Comment la défense française a habilement fait déjouer l’Irlande de Sam Prendergast ?

Toujours pas de contrat avec la fédération

Contrairement aux cadres du XV du Trèfle verrouillés par un contrat central fédéral, Sam Prendergast est toujours lié directement au Leinster jusqu'en juin 2027, ce qui laisse la province payer l'intégralité de son salaire sans le bouclier financier de l'IRFU.

S'il n'est donc pas libre chaque été mais bien dans sa dernière année de bail, cette situation le place en position de force pour renégocier dès cet hiver son passage dans la cour des grands avec un contrat central à la clé.

Techniquement autorisé à écouter les sirènes du Top 14 dès janvier, l'ouvreur sait toutefois que quitter l'île reviendrait à tirer un trait sur le maillot vert.

Castres, Lyon et Provence en quête d'un ouvreur

Les dernières informations parues dans la presse évoquent des intérêts de plusieurs formations de l’Hexagone sur le marché des ouvreurs.

C’est le cas de Castres, qui serait attentif au profil de Léo Berdeu selon Le Progrès. Il y a quelques semaines déjà, vous appreniez ici l’intérêt de ce même club pour Ugo Seunes ; pour l’heure, aucune information n’est sortie côté tarnais.

Lyon était sur le coup pour prolonger son actuel ouvreur, mais celui-ci semble avoir envie d’ailleurs. Si Castres s’est penché sur son dossier, certaines écuries de Pro D2, comme Provence, sont aussi sur le coup.

Perpignan, qui perdra également Urdapilleta en juin prochain pour une retraite bien méritée, s’était déjà penché sur Ugo Seunes, mais la piste semble refroidir.

En ce sens, ces intérêts pourraient se traduire par une venue du talentueux ouvreur irlandais dans l’Hexagone, après le Mondial 2027.

Ce type de mouvement pourrait d’ailleurs se généraliser : les fenêtres d’après Coupe du monde poussent souvent des joueurs à s’expatrier, et plusieurs autres internationaux pourraient ainsi être légitimement sondés.