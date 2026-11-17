Alors qu’ils s’apprêtent à défier l’Argentine pour la 6e journée du Nations Championship 2026, avec à la clé une première place dans l’hémisphère Nord, les Bleus devraient opérer quelques changements.

Avec le retour notable de Matthieu Jalibert, la charnière devrait retrouver un certain équilibre, avec un Antoine Dupont titulaire en 9, aux côtés de l’habituel ouvreur de l’UBB.

De retour de blessure, ce dernier a été aperçu avec le dossard de titulaire, tout comme Esteban Capilla notamment, qui pourrait fêter face aux Pumas sa première titularisation en Bleu.

Antoine Dupont et Matthieu Jalibert pourraient former la charnière face à l’Argentine avec le XV de France

Capilla et Arfeuil titulaires face à l'Argentine ?

C’est en tout cas ce que rapporte la presse, et notamment L’Équipe, qui évoque l’hypothèse d’une titularisation pour le flanker bayonnais.

Entré en jeu face aux Springboks vendredi, Esteban Capilla pourrait fêter sa première titularisation en Bleu, vraisemblablement aux dépens de François Cros.

En deuxième ligne, cela risque aussi de beaucoup bouger : en l’absence des tauliers Flament et Meafou, et avec la convention FFR/LNR qui limite à 9 le nombre de matchs internationaux par saison et par joueur, de nouveaux visages devraient apparaître. Tyler Duguid a formé un attelage avec Cameron Woki ce mardi. Tom Staniforth, Florian Verhaeghe et Mickaël Guillard ont tous beaucoup joué.

Le premier cité est déjà à 5 rencontres cette saison et devrait logiquement être mis au repos face aux Pumas, pour préparer les week-ends de finale et le Tournoi des 6 Nations 2027.

Derrière, Maxime Lucu pourrait retrouver le banc, tandis qu’Aaron Grandidier pourrait carrément sortir de la feuille de match, pour les raisons citées ci-dessus, lui qui cumule 4 rencontres cette saison.

Le choix de Théo Attissogbé, qui devrait poursuivre à l’arrière alors qu’il affiche un bilan de 5 rencontres, n’en est que plus étonnant. Il s’explique par le retour notable de Thomas Ramos pour le prochain Tournoi des 6 Nations.

Composition probable XV de France - Argentine 1 Gros 2 Mauvaka 3 Falatea 4 Woki ou Auradou 5 Duguid 6 Capilla 8 Alldritt 7 Woki ou Ollivon 9 Dupont 10 Jalibert 11 Arfeuil 12 Moefana ou Gourgues 13 Gourgues ou Depoortère 14 Bielle-Biarrey 15 Attissogbé

Matthieu Jalibert porte bien la chasuble 10 ce mardi à Marcoussis. L’ouvreur bordelais n’a plus joué depuis le 20 septembre. Dupont de retour en 9, Moefana-Gourgues enchaînent. Arfeuil avec le 14, Grandidier-Nkanang étant ménagé. @Le_Figaro https://t.co/0PzAaNeXLk — Pablo Guillen (@pablo_guillen_) November 17, 2026

Arfeuil, une récompense ?

Auteur d’une saison 2025-2026 aboutie sous les couleurs de la Section Paloise (9 essais, 28 franchissements, 1 052 mètres parcourus en 1 420 minutes), Grégoire Arfeuil mériterait pleinement sa première titularisation en Bleu.

Présent à chaque fois qu’il était disponible lors des rassemblements, il a découvert le maillot tricolore cet été avec la France A, avec un essai à la clé.

De retour de blessure, il n’a disputé que deux matchs en ce début de saison 2026-2027, mais 141 minutes lui ont suffi pour confirmer son efficacité : 2 essais, 3 franchissements, 7 défenseurs battus et 123 mètres parcourus.

Sa régularité n’a pas échappé aux observateurs, tout comme son prochain départ pour Clermont, annoncé pour juin 2027. Une récompense logique pour un joueur en pleine progression.