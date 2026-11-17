Alors qu’il n’a plus joué depuis septembre dernier avec Bordeaux, Matthieu Jalibert pourrait revenir à la compétition dès ce week-end.

L’ouvreur, international à 42 reprises, est dans le groupe face aux Pumas pour la dernière journée régulière du Nations Championship 2026.

Amputés de Romain Ntamack, Antoine Hastoy et Thomas Ramos, les Bleus avaient formé face aux Springboks la charnière Maxime Lucu/Antoine Dupont, mais l’un d’eux pourrait également manquer le match face à l’Argentine.

Lucu, Moefana, Attissogbé et plusieurs autres absents avec le XV de France face à l’Argentine ?

Dupont/Jalibert à la charnière face à l’Argentine

Alors qu’il n’a plus joué depuis pratiquement deux mois, l’ouvreur de Bordeaux, 46 fois international avec le XV de France, pourrait retrouver une place de titulaire avec les Bleus.

Matthieu Jalibert a, semble-t-il, soigné sa déchirure aux ischio-jambiers et devrait être titulaire aux côtés du capitaine Antoine Dupont à la charnière.

Selon les informations de L’Équipe, c’est même Axel Despérès qui serait écarté du groupe, le Palois n’étant pas entré en jeu face aux Springboks.

"Greg nous a fait beaucoup de bien aujourd’hui", salué par Antoine Dupont, quelle place pour Grégory Alldritt avec le XV de France ?

"Je suis pas serein"

Sa nomination dans le groupe est déjà un indice important : il figure parmi les trois ouvreurs, avec Louis Carbonel et Axel Despérès, qui devrait donc céder sa place à un demi de mêlée.

En ce sens, la présence de Matthieu Jalibert, au moins dans le groupe des 23, semble quasiment inévitable, ce qui a le don d’agacer certains supporters bordelais.

L’ouvreur a manqué 7 rencontres avec son club cette saison. Cette absence, cumulée à celle d’Hugo Reus, lui aussi touché, contraint Bordeaux à du bricolage à l’ouverture.

Le club aimerait légitimement retrouver son chouchou pour le prochain bloc, d’autant qu’il n’est "que" quatrième au classement, alors que la Champions Cup et les doublons approchent à grands pas.

@CySup Wow j’avoue que je suis pas serein …. — Steph B (@StephBouchaib) November 17, 2026