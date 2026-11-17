Léo Berdeu pourrait bien changer d'air l'été prochain. En fin de contrat avec le LOU, l'ouvreur de 28 ans intéresserait notamment le Castres Olympique, selon Le Progrès. Une piste qui prend de l'épaisseur au regard des négociations lyonnaises.

Car si Lyon souhaite conserver son numéro 10, la proposition de prolongation serait assortie d'une baisse de salaire conséquente. Pas vraiment de quoi convaincre un joueur qui arrive à un tournant de sa carrière.

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À 28 ans, Berdeu peut légitimement aspirer à décrocher un dernier gros contrat. D'autant que son profil de buteur fiable, meilleur réalisateur du Top 14 en 2022, et sa taille unique (1m95) restent des denrées recherchées.

Et Castres aurait bien besoin de renfort à l'ouverture. Un poste où les solutions ne sont pas légion malgré l'arrivée du jeune Théo Vidal. tandis que Louis Le Brun arrive lui aussi en fin de contrat.

Le CO pourrait ainsi saisir l'occasion pour attirer un joueur expérimenté, capable de prendre les commandes du jeu tarnais et d'apporter de précieuses garanties face aux perches.

D'autres clubs sur le coup

Mais Castres n'est pas seul sur le dossier. Bayonne et Perpignan surveilleraient également la situation de l'acolyte de Baptiste Couilloud, dont la cote reste solide sur le marché.

À Lyon, Marc-Antoine Ginon garde pourtant espoir. Le président se dit "très optimiste" quant à une prolongation. Reste à savoir si cet optimisme résistera aux prétentions financières d'un joueur dans la force de l'âge et titulaire en Top 14 depuis des années...