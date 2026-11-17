La défaite contre le XV de France (21-19), vendredi dernier, semble encore difficile à digérer pour Rassie Erasmus. Lundi, le sélectionneur des Springboks s'est longuement attaqué à l'arbitrage, évoquant des plaquages dangereux français restés impunis et allant jusqu'à suggérer une possible manipulation du résultat. Des déclarations qui pourraient désormais lui coûter cher. Selon Sky Sports, World Rugby a annoncé son intention d'examiner les propos du technicien sud-africain.

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17 plaquages français dans le viseur d'Erasmus

Au cœur de sa colère, 17 plaquages de type « knee-drop », que le double champion du monde estime avoir repérés lors de la rencontre au Stade de France. Selon lui, 11 méritaient au minimum une pénalité et trois auraient dû entraîner un carton jaune. Aucun n'aurait été sanctionné. Mais Erasmus est allé plus loin en s'interrogeant sur l'attitude de l'arbitrage vidéo : « Manipulation du match ou du résultat ? » Une interrogation particulièrement lourde de sens, même s'il a ensuite précisé ne formuler aucune accusation directe.

Ces fameux « knee-drop tackles » font justement l'objet d'une directive de World Rugby depuis le 5 octobre. La technique consiste à poser un genou au sol avant de plaquer, exposant les deux joueurs à des blessures.

Une nuance importante existe néanmoins concernant le TMO : son intervention est prévue lorsqu'une conséquence dangereuse survient, notamment lorsqu'un joueur retombe sur la tête ou bascule dangereusement. Les 17 situations dénoncées par Erasmus restent, à ce stade, ses propres appréciations.

World Rugby peut sanctionner les propos du sélectionneur

L'instance internationale va désormais étudier ses déclarations dans le cadre de son nouveau dispositif de lutte contre les attaques envers les arbitres, instauré en juillet 2026. Un panel indépendant de trois personnes doit notamment déterminer si les propos sont susceptibles de porter atteinte à la confiance du public envers les officiels. Cette procédure concerne donc le comportement du sélectionneur, indépendamment du bien-fondé de ses réclamations techniques.

Et les précédents ne manquent pas. En juillet, Gonzalo Quesada avait écopé de deux matchs de suspension après des commentaires sur l'arbitrage. Erasmus connaît lui aussi la musique. En 2021, sa vidéo critiquant l'arbitre Nic Berry pendant la tournée des Lions britanniques et irlandais lui avait valu deux mois de suspension de toute activité rugbystique, ainsi que d'autres restrictions. En 2022, de nouvelles critiques publiques lui avaient coûté deux rencontres supplémentaires.

Une nouvelle polémique avant le choc contre l'Irlande

L'ancien entraîneur du Munster a également pris pour cible le traitement disciplinaire de Sam Prendergast, cité après un plaquage de type « hip-drop » sur Peceli Yato face aux Fidji. Erasmus a prédit qu'une subtilité réglementaire permettrait à l'ouvreur irlandais de disputer le choc face aux Springboks, samedi à Dublin. Une manière de dénoncer ce qu'il considère comme un traitement inégal entre les nations.

Reste désormais à savoir quelle suite World Rugby donnera à cette affaire. Son dispositif permet plusieurs réponses, du simple avertissement à une suspension. Aucune sanction contre Erasmus n'est annoncée à ce stade. À quelques jours d'un rendez-vous important du Championnat des Nations, le sélectionneur a ainsi ouvert un nouveau front avec les instances. Et cette fois, ce sont ses propres paroles qui vont être examinées.