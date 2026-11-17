Damian McKenzie, Beauden ou Jordie Barrett sous le maillot du LOU ? Le rêve lyonnais prend du plomb dans l'aile. Si plusieurs stars des All Blacks ont été évoquées dans le Rhône ces derniers mois pour l'après-Mondial 2027, leurs prétentions salariales refroidissent les ambitions du club.

Dans Le Progrès, le président Marc-Antoine Ginon reconnaît avoir échangé avec des joueurs de classe mondiale. Mais les stars ne quitteraient pas leur cadre de vie néo-zélandais pour rien et les montants réclamés semblent difficilement compatibles avec le salary cap lyonnais.

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"Les salaires demandés sont souvent inaccessibles", concède le dirigeant, peu enclin à sacrifier l'équilibre de son effectif pour une seule superstar.

D'autant que la concurrence s'annonce féroce. McKenzie pourrait privilégier le Japon, tandis que les frères Barrett sont notamment évoqués du côté de Bristol, en Angleterre.

Wainiqolo revalorisé ?

Le LOU doit aussi gérer un autre dossier brûlant : la prolongation de Jiuta Wainiqolo. Sous contrat jusqu'en 2028, le phénomène fidjien pourrait logiquement prétendre à une belle revalorisation.

Avec 23 essais en 25 matchs de Top 14 sous les couleurs lyonnaises, l'ancien toulonnais représente le plus beau coup du recrutement rhodanien de ces dernières années. Ginon se dit ainsi prêt à consentir un effort financier pour le conserver.

Sans pour autant de renoncer aux coups d'éclat. "On demeure toutefois à l'affût d'une belle opportunité", glisse le président. Le rêve All Black n'est pas totalement enterré, mais Lyon semble privilégier la raison. En attendant peut-être l'arrivée d'un "marquee player" en Top 14...