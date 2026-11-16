Vous connaissez la chanson : le lundi, on parle rugby international, stars des Bleus et du Top 14, infos, analyses tactiques quand on le peut… et puis rugby amateur. Un routine huilée comme le fameux café/clope/caca du daron...

En Nationale 2, Nîmes a remporté un précieux succès face à Auch (12-11) samedi soir. Sous une pluie battante, les Gardois ont résisté à des Auscitains entreprenants. Ces derniers pourront nourrir des regrets : leur manque de réussite au pied, avec onze points laissés en route, leur coûte probablement la victoire. Le RCA repart néanmoins avec le bonus défensif.

Llorente délivre Palavas

En Fédérale 1, Palavas a arraché la victoire contre Monaco (25-22) dans les dernières minutes. Le héros du jour se nomme Hugo Llorente, demi de mêlée d’un jour et auteur d'une pénalité de 45 mètres à la 77e minute, malgré un vent capricieux.

Un dénouement spectaculaire pour les Héraultais face à l’ogre de la poule, qui a réalisé son match le moins abouti de ce début de saison.

Limoux et Corbières partagent les points

En Fédérale 2, Lons-le-Saunier a signé une performance de choix en faisant tomber Saint-Priest, leader de la poule, sur le score de 27-22. Au terme d'un combat particulièrement engagé, les Jurassiens ont résisté jusqu'au bout, malgré l’infériorité numérique dans les dernières minutes.

Plus à l’ouest et dans le sud, dans la poule 4 de Fédérale 2, les cadors de Quillan-Limoux et Corbières XV se sont quittés sur un spectaculaire match nul (29-29). Un choc entre voisins qui n'aura finalement désigné aucun vainqueur, mais qui confirme l'équilibre et l'intensité de cette poule relevée.

Tarbes prend l'eau en Béarn

En Fédérale 3, Bizanos n'a pas fait dans le détail face à un Tarbes quelque peu diminué. Les Béarnais se sont largement imposés (36-6) grâce à un jeu offensif léché et rapide, confirmant leurs beaux atouts dans cette poule 9. Une belle opération face à un adversaire solide et renommé, mais qui a sombré, ce samedi soir.

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