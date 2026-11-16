En ouverture de la prochaine journée de Top 14, Montpellier se déplacera sur la pelouse de Bordeaux-Bègles pour débuter ce nouveau bloc.

Là-bas, ils feront face à une formation regonflée à bloc, munie de ses nombreux internationaux et avec une infirmerie désormais moins pleine.

Chose qui n’est pas aussi simple pour Montpellier, qui compte plusieurs absents, dont Valentin Welsch, l’un des derniers piliers de l’équipe, annoncé blessé pour plusieurs mois.

Grenoble sur un ancien Bleuet aux 9 apparitions en Top 14 avec Montpellier pour compenser plusieurs départs

Valentin Welsch, Mohamed Haouas et Baptiste Erdocio à l’infirmerie

Plusieurs joueurs vont donc manquer à l’appel pour le retour du Top 14. C’était déjà le cas de Baptiste Erdocio, opéré du biceps il y a quelques semaines, c’est désormais le cas de Mohamed Haouas et de Valentin Welsch également.

Ce dernier serait victime d’une rupture du tendon d’Achille, l’éloignant donc des terrains pour plusieurs mois. Si c’est moins grave pour Haouas (pubalgie), le droitier du MHR ne sera pas disponible face à Bordeaux.

À cela s’ajoutent les forfaits de Reda Wardi, suspendu, et de Wilfrid Hounkpatin, en congé paternité.

Alors, l’effectif professionnel ne peut compter que sur Luca Tabarot et Luka Japaridze en première ligne, et sur Christopher Tolofua, désormais polyvalent talonneur/droitier.

Premier bloc terminé, top4 assuré Meilleure défense L’infirmerie est pleine mais les comptes sont bons Montpellier est encore très très méchant cette saison😈 https://t.co/CJ3pqfv1xw — MHR_Actu (@MHR_Actu) November 7, 2026

Comme évoqué dans nos colonnes précédemment, Montpellier semble avoir remis la formation au cœur de son projet.

Joan Caudullo dispose d’un effectif d’autant plus performant depuis, validant ainsi le travail, notamment, de Damien Florio, entraîneur principal et responsable du centre de formation de Montpellier.

Sous sa houlette, des jeunes tels que Melvin Rates, Raphaël Audebert et Lyam Akrab se sont révélés, passant de la case équipes Espoirs aux équipes de France jeunes et aux joutes professionnelles.

D’ici deux semaines, l’un d’eux pourrait bien prendre part pour la première fois à une rencontre professionnelle.

Face à cette pénurie, Antonio Ratavo (19 ans), habituel talonneur capable de jouer pilier gauche, pourrait faire ses armes chez les professionnels après s’être illustré dernièrement lors du match amical avec l’équipe de France U20 contre l’Italie.

Il y a quelques jours, son responsable confiait au Rugbynistère tout le bien qu’il pensait de lui.

"C’est un joueur qui possède de très belles qualités rugbystiques et qui dispose d’un excellent état d’esprit. C’est un talonneur moderne, très complet, capable de quasiment tout faire avec le ballon, en étant excellent franchisseur. Il fait également partie de cette nouvelle génération de joueurs à double polyvalence, puisqu’il peut aussi évoluer au poste de pilier gauche, où il a déjà démontré de belles choses sous nos couleurs."

Damien Florio, responsable du CDF de Montpellier et entraineur principal des Espoirs