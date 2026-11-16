Face au Stade Toulousain, le Racing 92 décide de délocaliser à Lille, dans une enceinte de 50 000 places

Le Racing 92 recevra le Stade Toulousain à la Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy de Lille, le samedi 27 février 2027 à 21h, pour la 18e journée de Top 14.

Pour le club, c’est un match à domicile contre le champion de France en titre, joué à plus de 200 kilomètres de chez lui.

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Un stade que le Racing connaît

Le Racing n’est pas un inconnu à Lille. Il y a déjà joué quatre fois : deux demi-finales de Top 14 (2014 et 2021), puis deux matchs de championnat, contre Toulon en mars 2016 et contre Clermont en mars 2017. Le stade a aussi accueilli plusieurs matchs du XV de France. Dix ans après ses derniers rendez-vous dans le Nord, le club y retourne.

Ce déplacement s’ajoute à une saison où le Racing change de terrain à plusieurs reprises. Les nombreux événements prévus à la Plenitude Arena (ex-Paris La Défense Arena) en 2026-2027 ont obligé le club à « changer de maison ».

La saison a commencé à Créteil, au stade Dominique-Duvauchelle, avec les réceptions de Lyon (12 septembre), Bayonne (26 septembre) et Perpignan (3 octobre). Pour la réception de Montpellier (7e journée), le club n’a pas donné le lieu, mais avait précisé que le match se jouerait hors d’Île-de-France.

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Lille, une des quatre sorties annoncées ?

Le Racing va ensuite retrouvé la Plenitude Arena, où il jouera ses quatre derniers matchs en 2026 :

week-end du 28 novembre : Section paloise (Top 14)

dimanche 13 décembre, 18h30 : Gloucester (Champions Cup)

week-end du 19 décembre : Vannes (Top 14)

week-end du 26 décembre : Stade Français (Top 14, derby du Boxing Day)

Après dix saisons sous le toit de l’Arena, ce sera la fin de l’histoire.

Pour la deuxième partie de saison, le club avait indiqué que quatre matchs se joueraient « dans de grands stades en France ». Des noms avaient circulé : Strasbourg, Auxerre, Le Havre. Lille n’en faisait pas partie.

Le Racing terminera sa saison à Colombes, au stade Yves-du-Manoir, entièrement rénové et passé à 14 000 places. Il y jouera les deux derniers matchs de la phase régulière, avant de s’y installer durablement en 2027-2028.

Dans son communiqué, le club présente cette sortie lilloise comme une manière de faire rayonner le rugby au-delà de son territoire et d’aller vers de nouveaux publics. Reste à voir si Pierre-Mauroy suivra, le soir d’un match de gala face à Toulouse.