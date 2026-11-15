De l’autre côté du globe, il y a un bruit de couloir étrange. Ce dernier persiste depuis de nombreuses années et a bien du mal à disparaître. Quand on tend l’oreille, on entend les supporters des nations de l’hémisphère sud remettre en doute le fait qu’Antoine Dupont serait un grand joueur. Rien que ça. Ce vendredi 13 novembre, la victoire contre l’Afrique du Sud (21-19) a encore donné un argument en défaveur des détracteurs du Toulousain, spécifiquement s’ils sont fans des Springboks.

Éblouissant face aux champions du monde en titre, Antoine Dupont a livré l’un des meilleurs matchs de sa carrière, au niveau international, il y a deux jours. En France, les fans du joueur et amateurs de beau jeu sont évidemment conquis. Dans le reste de l’Europe, les observateurs s’inclinent devant le talent du capitaine des Bleus. Cependant, certains nient le caractère générationnel du joueur tricolore, évoluant au Stade Toulousain. Pour remettre l'église au centre du village, le quotidien britannique The Times a pris le taureau par les cornes.

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Dupont, un joueur générationnel

Dans un papier où il loue la partition d’Antoine Dupont face aux Springboks, le journal d’outre-Manche tient les propos suivants : “Grâce à une prestation magistrale de son capitaine, l'équipe a réussi à repousser l'assaut des Springboks et est devenue la première formation de l'hémisphère nord à battre les champions du monde depuis plus de deux ans.” Il estime même qu’Antoine Dupont “a retrouvé son génie” au Stade de France, après plusieurs mois de moins bien, à la suite de son retour de blessure.

Vaincus dans le jeu, sans les scandales qui ont pu polluer les dernières confrontations entre les formations, les Springboks retrouvent le goût amer de la défaite sur le Vieux continent. Le quotidien expose la mauvaise foi d’une partie des supporters sudistes, en particulier sud-africains. “Si les observateurs de rugby sud-africains refusent de reconnaître son génie après une telle prestation, cela veut dire qu’ils ne le feront jamais”, argue ainsi le journaliste à l’origine de l’article.

Pour le cibler précisément, le journal parle d’un “discours étrange dans l'Hémisphère sud”. Il pointe l’absurdité des propos qui consistent à dire qu’Antoine Dupont “ne pourrait pas être un grand joueur, au sein de sa génération, car il n'a remporté ni la Coupe du monde ni une série de test-matchs en Afrique du Sud ou en Nouvelle-Zélande.” Ses détracteurs l’accusent de craindre d’être mis en difficulté s'il venait à participer à une tournée estivale, sans considérer le nombre de matchs joués par an en France avec le repos qui l’accompagne.

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Pour rappel, Antoine Dupont n’a encore jamais participé à une tournée estivale du XV de France dans la peau d’un titulaire. Son unique match international dans l’hémisphère sud a été joué le samedi 17 juin 2017, à l’occasion d’une défaite des Bleus en Afrique du Sud (37-15). À cette époque, le demi de mêlée avait seulement 20 ans et s’apprêtait à rejoindre le Stade Toulousain. Il avait remplacé Baptiste Serin à la 56ᵉ minute de jeu.

Depuis, le capitaine du XV de France n’a plus joué de l’autre côté de l’équateur avec le maillot frappé du coq. Pour cause, depuis l’arrivée de Fabien Galthié à la tête de la sélection, la tournée estivale, généralement jouée dans l’hémisphère sud, fait appel à des joueurs moins utilisés avec les Bleus. Le but est de laisser les cadres au repos, afin qu'ils récupèrent correctement des éprouvantes saisons de Top 14. L’été dernier, Antoine Dupont était prêt à faire une entorse à cette tradition et à prendre l’avion vers l’Océanie. Malheureusement, il s’est blessé et n’a pas pu jouer les matchs face à l’Australie et au Japon.

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