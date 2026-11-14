16 minutes 30 autour des mêlées, seulement 2 minutes à pousser : le calcul d'un supporter après France–Afrique du Sud interroge

16 minutes et 30 secondes autour des mêlées, pour seulement deux minutes de poussée ! Au lendemain de la victoire du XV de France face aux Springboks (21-19), un supporter a sorti son chronomètre pour analyser les phases de conquête. Et son relevé soulève une vraie question sur le rythme du rugby moderne.

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Un chrono lancé dès l'en-avant

Sur Reddit, l'utilisateur sunrooftop explique avoir revisionné l'intégralité de la rencontre. Son protocole ? Déclencher le chrono dès l'action provoquant une mêlée, comme un en-avant, puis l'arrêter à la sortie du ballon. Les interruptions du chronomètre officiel étaient exclues de son calcul.

Résultat : environ 16 minutes 30 consacrées aux séquences de mêlée, contre deux minutes de poussée effective, selon son estimation. Un chiffre frappant, mais à relativiser : il s'agit d'un relevé personnel, sans chronométrage officiel ni détail permettant de vérifier chaque séquence.

La règle des 30 secondes ne règle pas tout

Car World Rugby prévoit bien un délai de 30 secondes pour préparer une mêlée. Seulement, l'article 19.4 précise que ce décompte commence à partir de la marque de l'arbitre, et non de l'en-avant. Passé ce délai, l'équipe retardataire risque un coup franc. Rien qui garantisse une remise en jeu immédiate.

Et pour cause ! Les gros doivent encore se positionner, se lier et répondre aux commandements. Une mêlée écroulée sans faute identifiée peut être rejouée. Quant à la règle des trois à cinq secondes, elle concerne uniquement le ballon disponible derrière une mêlée stationnaire.

Quand la mêlée devient une arme stratégique

Face aux Boks, ces phases ont aussi pesé sportivement. À la 62e minute, une mêlée est rejouée devant la ligne française. La suivante offre une pénalité aux visiteurs. À la 70e, nouvelle sanction contre les Bleus : Manie Libbok trouve la touche et Malcolm Marx marque sur le maul suivant.

Rassie Erasmus reconnaissait d'ailleurs après la rencontre que ses joueurs auraient pu davantage jouer au pied vers les coins. La mêlée reste une arme de conquête et de pression, parfois plus précieuse pour obtenir une pénalité que pour lancer une attaque. Le chrono de ce supporter ne démontre aucune infraction au règlement. Il invite surtout à regarder ce qui se passe avant l'introduction du ballon et lorsque les packs doivent tout recommencer.