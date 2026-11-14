VIDÉO. Le haka des All Blacks dans un stade rouge incandescent : la mise en scène saisissante qui a subjugué les supporters

Deux ans après le haka mémorable des All Blacks au Stade de France, le Principality Stadium de Cardiff a offert une nouvelle séquence magnifique ce samedi. Avant le choc entre le pays de Galles et la Nouvelle-Zélande, les organisateurs avaient sorti le grand jeu pour accompagner le rituel des hommes en noir. De quoi donner des frissons avant même le premier plaquage.

Cardiff voit rouge pour accueillir les All Blacks

Le stade plongé dans l'obscurité, des milliers de lumières dans les tribunes et une impressionnante lueur rouge derrière les Gallois. Le décor était planté pour un haka spectaculaire. Face aux Néo-Zélandais, les joueurs du XV du Poireau se tenaient bras dessus, bras dessous, baignés dans une lumière écarlate.

Devant eux, les All Blacks ont entamé leur rituel, d'abord à genoux, avant de se redresser. Le contraste entre leurs maillots noirs, le rouge des projecteurs et l'obscurité des tribunes offrait des images particulièrement saisissantes. Et forcément, difficile de ne pas penser à une autre soirée de novembre.

Le souvenir du haka de 2024 au Stade de France

Le 16 novembre 2024, avant France–Nouvelle-Zélande (30-29), le Stade de France avait déjà marqué les esprits avec une scénographie exceptionnelle. L'enceinte de Saint-Denis était plongée dans le noir, tandis que deux faisceaux blancs éclairaient uniquement les joueurs. Le Kapa o Pango semblait alors suspendu dans le temps.

La Fédération française avait minutieusement préparé ce spectacle, largement salué à l'étranger. Deux ans plus tard, Cardiff reprend une esthétique comparable, avec sa propre signature rouge. Même obscurité autour du terrain, même volonté de mettre les joueurs au centre de l'attention, mais une ambiance visuelle bien différente.

Une rivalité qui entretient ses traditions

Ce rendez-vous possède d'ailleurs une saveur particulière. En 1905, lors d'une rencontre contre les All Blacks, les Gallois avaient répondu au haka en chantant leur hymne national, rappelle la Fédération galloise. Un épisode fondateur dans l'histoire des hymnes sportifs.

Plus d'un siècle après, le haka continue de produire des moments à part. Et Cardiff vient d'ajouter quelques images mémorables à cette vieille histoire entre le Dragon rouge et la fougère argentée.