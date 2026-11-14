VIDÉO. Verhaeghe s'impose, Dupont ajuste : face aux Springboks, le XV de France retourne une arme qui lui avait coûté cher en 2023

En 2023, les ballons hauts sud-africains avaient fait très mal aux Bleus. Vendredi soir, face aux Boks (21-19), Florian Verhaeghe et Antoine Dupont ont montré, sur une action presque passée inaperçue, que le XV de France avait de la mémoire.

Verhaeghe s'impose dans les airs, Dupont régale du gauche

22e minute au Stade de France. Les Springboks cherchent à mettre la pression sur les Bleus avec un nouveau ballon haut. Florian Verhaeghe se place sous la gonfle, garde les yeux rivés dessus et s'impose dans les airs malgré la présence d'un adversaire au contest. Le deuxième ligne français sécurise sa prise à deux mains, sous les yeux de Cameron Woki. Une réception propre qui permet aux Tricolores de conserver cette précieuse munition.

Dans le même temps, Antoine Dupont sort un petit bijou de son pied gauche. Un 50/22 magistral qui ramène le jeu dans les 22 mètres adverses. Les Sud-Africains empêchent ensuite les Français de jouer rapidement la touche et concèdent une pénalité. Les Bleus se retrouvent à cinq mètres de l'en-but. La séquence débouchera sur l'essai de Théo Attissogbe à la 23e minute.

En 2023, les Boks avaient fait vivre un enfer aux Bleus

Difficile de revoir cette action sans repenser au quart de finale du Mondial 2023. Ce soir-là, l'Afrique du Sud avait considérablement gêné les Français avec son jeu au pied de pression. Deux des quatre essais sud-africains étaient nés de ballons hauts mal négociés. Un souvenir qui a longtemps hanté les joueurs et les staff tricolore. Les Boks avaient exploité les hésitations tricolores pour inscrire deux essais par Kurt-Lee Arendse et Damian de Allende.

Depuis, cette bataille aérienne occupe une place importante dans les rapports de force internationaux. Les Springboks excellent dans l'art de monter des chandelles, de mettre la pression sur le réceptionneur et de récupérer des ballons dans des zones dangereuses. Mais une réception propre peut aussi retourner cette pression contre celui qui l'exerce. En s'imposant au contest, Verhaeghe permet à la France de conserver le ballon et de profiter du placement adverse pour attaquer l'espace au pied.

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Quand les gros deviennent aussi des armes dans les airs

On avait déjà vu Théo Attissogbe et plusieurs trois-quarts français se distinguer dans cet exercice. Voir un deuxième ligne de métier monter avec autant d'assurance sur un ballon disputé offre une autre perspective. Les avants peuvent ainsi participer à la couverture du terrain et sécuriser des possessions particulièrement exposées.

Une corde supplémentaire à l'arc des Bleus, qui ne peuvent pas toujours compter sur leurs seuls joueurs du fond de terrain. D'autant que la France dispose d'éléments dans le pack qui sont loin d'être maladroits en plus d'être athlétiques comme Flament, Capilla ou encore Ollivon.

À l'approche des grandes échéances internationales, et notamment du Mondial 2027, ce genre de séquence a son importance. Les Sud-Africains continueront de chercher à faire mal dans les airs. Le XV de France devra montrer qu'il peut répéter ces interventions sur l'ensemble d'une rencontre.

Mais cette action de Verhaeghe, prolongée par le pied gauche de Dupont, illustre déjà une évolution intéressante : transformer une situation de pression en occasion de marquer. Et face aux Boks, on sait combien ces ballons peuvent coûter cher.