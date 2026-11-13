50-22 du gauche, passe décisive au pied, plaquages déterminants : le match total d'Antoine Dupont face aux Springboks

On l'avait laissé sur une belle prestation contre les Fidji. Mais face aux Springboks, Antoine Dupont a encore montré toute l'étendue de son talent. Annoncé à l'ouverture, le capitaine des Bleus a finalement évolué derrière les regroupements, laissant Maxime Lucu prendre les commandes en numéro 10. Et malgré le défi physique proposé par les doubles champions du monde, le Toulousain a trouvé le moyen de peser dans tous les secteurs du jeu.

Un numéro 9 dans la peau d'un 10

Dès la 14e minute, Dupont fait parler sa lecture du jeu. Sur une situation favorable, il lève la tête, identifie le bon côté et oriente l'attaque française. Quelques instants plus tard, Lucu délivre la dernière passe à Aaron Grandidier-Nkanang, qui file à dame. Une action révélatrice de la complémentarité des deux hommes, dont l'association avait suscité bien des interrogations avant la rencontre.

Un pied gauche qui fait des merveilles

Et que dire de son jeu au pied ? En première période, le capitaine tricolore trouve une magnifique 50-22 du pied gauche, excusez du peu ! Mais son inspiration la plus précieuse intervient après une percée dans l'axe de Peato Mauvaka. Dupont ajuste une passe au pied millimétrée vers Louis Bielle-Biarrey, qui conclut l'action. Une nouvelle démonstration de sa capacité à prendre la bonne décision, même dans un espace réduit.

Un véritable mort de faim en défense

Car le Toulousain ne s'est pas contenté de faire vivre le cuir. En seconde période, alors que les Bleus subissent davantage la pression sud-africaine, il continue de peser défensivement. Après un superbe coup de pied dans le champ profond, il revient défendre sur Jesse Kriel. À la 53e minute, il stoppe également la chevauchée de Kurt-Lee Arendse, empêchant le feu follet sud-africain de poursuivre sa course.

L'engagement du capitaine se retrouve aussi près de sa propre ligne. À la 66e minute, il participe à l'effort collectif qui empêche Pieter-Steph du Toit d'aplatir. Une intervention précieuse face à un adversaire dont les qualités de puissance et de finition ne sont plus à présenter. Dupont était encore là où les Bleus avaient besoin de lui, malgré une seconde période plus compliquée offensivement.

Et jusque dans les derniers instants, il a continué à mettre les mains dans le cambouis. Sur un énorme plaquage de Bielle-Biarrey qui provoque la perte du ballon sud-africain, c'est Dupont qui se jette sur la gonfle pour permettre aux Français de récupérer la possession et de dégager. Une dernière action à l'image de son match : de la justesse, de l'engagement et cette faculté assez folle à surgir au bon endroit. Avec le 9 ou le 10 dans le dos, le capitaine des Bleus n'a décidément pas fini de nous régaler.