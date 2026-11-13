Arrivé à Toulouse comme joker Coupe du monde : à 31 ans, Bituniyata va vivre sa première sélection à XV avec les Fidji face à l'Irlande

À 31 ans, Setareki Bituniyata s'apprête enfin à découvrir le rugby international à XV. Samedi, face à l'Irlande, le joueur de Provence Rugby connaîtra sa première sélection avec les Flying Fijians, après avoir représenté son pays à sept. Une belle récompense pour celui qui a longtemps fait parler ses cannes sur les ailes des clubs français.

Battus par la France (54-17), les Fidji ont décidé de changer neuf titulaires pour leur déplacement à Dublin. Jake White a notamment choisi d'associer Bituniyata à Josua Tuisova au centre, avec le joueur du Racing 92 en numéro 12. Un duo particulièrement dense qui pourrait donner quelques soucis à la défense irlandaise.

Un ailier qui connaît déjà le poste de centre

Passé par Massy, Brive et Toulouse, où il avait initialement débarqué comme joker Coupe du monde, le Fidjien évolue depuis 2025 à Aix-en-Provence. Son club le présente comme un ailier de prédilection, également capable de jouer au centre grâce à ses qualités physiques.

Et sa dernière saison parle pour lui. Élu meilleur joueur de Pro D2 en 2025-2026, Bituniyata a inscrit 14 essais en championnat, battu 88 défenseurs et réussi 43 passes après contact selon la LNR. De quoi comprendre pourquoi Jake White souhaite exploiter ses qualités plus près du ballon.

Tuisova et Bituniyata, un duo à surveiller

Avec Tuisova à ses côtés, Bituniyata pourrait profiter des espaces créés par son partenaire, particulièrement difficile à arrêter lorsqu'il attaque la ligne. Sa puissance et sa capacité à faire vivre le cuir après contact pourraient également offrir des solutions à Jiuta Wainiqolo et Selestino Ravutaumada sur les ailes.

Mais évoluer en numéro 13 implique aussi d'importantes responsabilités défensives. L'ancien Toulousain devra gérer les montées irlandaises, communiquer avec son ailier et éviter de laisser des intervalles dans le dos de la ligne. Un exercice bien différent de celui d'un finisseur positionné au large.

Un premier test qui tombe à point nommé

Pour Bituniyata, ce rendez-vous représente une occasion de s'installer durablement dans les plans de Jake White, à moins d'un an du Mondial 2027. Son expérience française constitue un atout précieux. Reste désormais à voir comment cette nouvelle paire de centres trouvera ses automatismes face à l'une des défenses les plus exigeantes du rugby international.