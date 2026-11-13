Neuf joueurs touchés par le Covid : pourquoi Bourg-en-Bresse doit malgré tout affronter Périgueux ?

Le Covid s'invite à nouveau dans les vestiaires du rugby français. Et du côté de Bourg-en-Bresse, il fait sacrément des dégâts. Neuf joueurs et deux membres du staff ont été contaminés, à quelques heures de la réception de Périgueux, vendredi soir en Nationale. Malgré cette situation, la Fédération française de rugby a refusé de reporter la rencontre.

Déjà privé de son capitaine Luke Stringer face à Chambéry, le club bressan a vu les cas se multiplier. Selon Rugbyrama, Richard Savey disposait initialement de 25 joueurs, avec notamment onze avants blessés. Le manager a finalement dû retirer neuf éléments des 23 prévus contre Périgueux.

Pourquoi la FFR refuse-t-elle le report ?

Depuis la fin de la crise sanitaire, un cas positif au Covid ne suffit plus à justifier le report d'une rencontre. Comme l'explique la FFR au Progrès, une décision spécifique de l'Agence régionale de santé, d'une préfecture ou d'une autorité gouvernementale est nécessaire.

La Fédération invoque notamment l'équité sportive. Impossible, selon elle, d'accorder des reports au cas par cas pour le Covid sans appliquer une logique comparable à la grippe ou à la gastro-entérite. Deux possibilités subsistent : jouer ou déclarer forfait.

La FFR a précisé vendredi à Rugbyrama que le maintien avait été décidé après consultation de son directeur médical, avec des précautions pour écarter les joueurs symptomatiques.

Une équipe bressane décimée

Pour Bourg-en-Bresse, lanterne rouge de Nationale, le timing est particulièrement mauvais. Les Violets, qui n'ont remporté qu'un match en dix journées, doivent désormais bricoler leur feuille de match face à un candidat aux phases finales.

Quatre Espoirs avaient déjà découvert la Nationale contre Chambéry. D'autres jeunes pourraient être sollicités vendredi, avec les difficultés que représente une telle entrée dans le grand bain.

La santé des joueurs au cœur des inquiétudes

Mais au-delà du résultat, Richard Savey s'inquiète des conséquences sanitaires et des risques pour son adversaire. « On va jouer, mais dans quelles conditions ? », interroge-t-il dans Rugbyrama. Une question qui dépasse largement les frontières de l'Ain et rappelle que le Covid demeure un sujet pour le rugby français.