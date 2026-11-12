14 pénalités en mêlée contre les All Blacks : pourquoi le XV de France a changé sa préparation avant d'affronter les Springboks

Fabien Galthié l'assume : avant de défier l'Afrique du Sud vendredi soir au Stade de France, le XV de France a bousculé ses habitudes de préparation en mêlée fermée. « On a changé notre méthode de travail de préparation », explique le sélectionneur via RMC Sport. Car en face, chaque introduction est pensée comme une occasion d'arracher une pénalité, et les Bleus en savent quelque chose.

Le souvenir de Willemse en 2023

Le XV de France garde en mémoire le quart de finale de la Coupe du monde 2023. À la 37e minute, Damian Willemse avait réclamé une mêlée sur un arrêt de volée, et les Springboks en avaient tiré une pénalité. Cette option est désormais interdite, mais la puissance du huit sud-africain reste intacte.

Les chiffres de l'été le confirment. Lors du Rugby's Greatest Rivalry, le pack des Boks a obtenu 14 pénalités en mêlée fermée en quatre matchs face à la Nouvelle-Zélande, pénalisée 43 fois au total. Près d'un tiers des fautes néo-zélandaises sont donc nées de cette seule phase, et les avants sud-africains ont même obtenu un essai de pénalité.

Mais attention, la machine a toussé samedi face à l'Italie, avec deux mêlées perdues sur huit introductions. Ox Nché, le pilier gauche des Springboks, reconnaît un problème de cohésion et de coordination. Le mot d'ordre, selon lui, est de revenir aux fondamentaux pour retrouver le niveau habituel.

« Les Français accordent énormément d'importance à leur mêlée et ils refusent de reculer. Nous devons donc être prêts à rester fidèles à notre système et à faire confiance aux entraîneurs. » (Ox Nché, pilier des Springboks)

Machine à Marcoussis, os contre os chez les Boks

À Marcoussis, les Bleus ont misé sur le simulateur de mêlée, qui reproduit l'impact de l'entrée, la poussée et les désaxements adverses. William Servat explique que cette machine, longtemps « sous-utilisée », sert désormais du travail individuel jusqu'au travail collectif. François Cros, qui s'attend à « un gros défi dans ce secteur-là », réclame de son côté « une mêlée collective avec chaque joueur qui soit dans son rôle ».

Daan Human prend le contre-pied. L'ancien Toulousain, patron de la mêlée sud-africaine, privilégie les mêlées réelles avec opposition, car une machine ne bouge pas et ne cherche pas à déstabiliser. Selon Schalk Brits, ancien talonneur des Springboks, le pack sud-af' s'entraînait contre dix, onze ou douze joueurs au lieu de huit, pour encaisser une pression supérieure à celle d'un match.

Malcolm Marx, présenté comme le meilleur joueur du monde, salue d'ailleurs la passion de son entraîneur pour ce secteur. Le talonneur révèle aussi que Human a renseigné ses avants sur l'adversaire. « Il nous a également expliqué à quel point les Français étaient attachés à la mêlée et aux phases de conquête. »

Deux premières lignes pour tenir 80 minutes

Rassie Erasmus n'a opéré qu'un seul changement dans son XV de départ : Wilco Louw s'installe à droite de la mêlée, Thomas du Toit finira le match. Le premier défi aura donc les traits d'Ox Nché, pilier bas et dense qui cherche à passer sous son vis-à-vis, et de Louw, gabarit massif à l'impact considérable.

La deuxième période réserve un autre problème au paquet français. Steenekamp, gaucher réputé pour sa technique, et Du Toit, droitier puissant et mobile, prendront le relais après la pause pour maintenir la pression jusqu'au bout. Nché prévient d'ailleurs que le système sud-africain ne fonctionnera « peut-être pas dès la première ou la deuxième mêlée ». Les Bleus savent donc ce qui les attend vendredi : un pack qui cherchera, introduction après introduction, à mettre leur édifice sur le reculoir.