Beauden Barrett capitaine, Fainga'anuku en hybride : la composition des All Blacks face au Pays de Galles

Après avoir fait plier l'Écosse à Murrayfield (43-21), les All Blacks poursuivent leur tournée européenne samedi à Cardiff. Et pour défier le Pays de Galles, Dave Rennie redistribue les cartes, avec notamment le retour de Richie Mo'unga et un brassard confié à Beauden Barrett.

Absent des dernières rencontres en raison d'une blessure au mollet, Mo'unga retrouve les affaires. Un retour important pour l'ancien maître à jouer des Crusaders, qui doit composer avec la concurrence de Damian McKenzie, très performant cette saison à l'ouverture.

Autre symbole fort : Beauden Barrett, 35 ans, hérite du capitanat. L'ancien meilleur joueur du monde reste sur un doublé face à l'Écosse, preuve que le vétéran a encore de sacrés arguments à faire valoir.

Les Gallois espèrent encore

Pour Rennie, l'occasion est aussi de faire tourner son effectif, avant un déplacement périlleux en Angleterre. Et de donner du temps de jeu à certains éléments moins utilisés.

En face, les coéquipiers de Louis Rees-Zammit retrouvent un peu de confiance après leur succès sur le Japon (28-21). Une victoire bienvenue, même si le contenu n'a pas totalement convaincu.

VIDEO. En grande forme, Rees-Zammit bat un record et martyrise les Japonais à fond la caisse

Les Gallois, qui n'ont plus battu la Nouvelle-Zélande depuis 1953, rêvent évidemment d'une victoire référence. Mais face à des Blacks qui viennent d'inscrire 43 points en Écosse, la marche paraît particulièrement haute.

D'autant que les Néo-Zélandais sont toujours invaincus dans ce Nations Championship. À Cardiff, ils auront l'occasion d'entretenir leur dynamique et de poursuivre leur course avec les Springboks en tête du classement de l'hémisphère Sud.