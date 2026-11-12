News

Beauden Barrett capitaine, Fainga'anuku en hybride : la composition des All Blacks face au Pays de Galles

10 changements après la victoire en Eecosse pour les AB's.

Theo Fondacci 12/11/2026 à 15h55
Le vétéran Beauden Barrett sera le capitaine. Screenshot : TF1
Le vétéran Beauden Barrett sera le capitaine. Screenshot : TF1

Après avoir fait plier l'Écosse à Murrayfield (43-21), les All Blacks poursuivent leur tournée européenne samedi à Cardiff. Et pour défier le Pays de Galles, Dave Rennie redistribue les cartes, avec notamment le retour de Richie Mo'unga et un brassard confié à Beauden Barrett.

Absent des dernières rencontres en raison d'une blessure au mollet, Mo'unga retrouve les affaires. Un retour important pour l'ancien maître à jouer des Crusaders, qui doit composer avec la concurrence de Damian McKenzie, très performant cette saison à l'ouverture.

Autre symbole fort : Beauden Barrett, 35 ans, hérite du capitanat. L'ancien meilleur joueur du monde reste sur un doublé face à l'Écosse, preuve que le vétéran a encore de sacrés arguments à faire valoir.

Les Gallois espèrent encore

Pour Rennie, l'occasion est aussi de faire tourner son effectif, avant un déplacement périlleux en Angleterre. Et de donner du temps de jeu à certains éléments moins utilisés.

En face, les coéquipiers de Louis Rees-Zammit retrouvent un peu de confiance après leur succès sur le Japon (28-21). Une victoire bienvenue, même si le contenu n'a pas totalement convaincu.

VIDEO. En grande forme, Rees-Zammit bat un record et martyrise les Japonais à fond la caisse

Les Gallois, qui n'ont plus battu la Nouvelle-Zélande depuis 1953, rêvent évidemment d'une victoire référence. Mais face à des Blacks qui viennent d'inscrire 43 points en Écosse, la marche paraît particulièrement haute.

D'autant que les Néo-Zélandais sont toujours invaincus dans ce Nations Championship. À Cardiff, ils auront l'occasion d'entretenir leur dynamique et de poursuivre leur course avec les Springboks en tête du classement de l'hémisphère Sud.

ALL BLACKS
1
Bower
2
Aumua
3
Newell
4
Barrett
5
Lord
6
Segner
8
Sititi
7
Lakai
9
Ratima
10
Mo’unga
11
Moorby
12
Lienert-Brown
13
Tupaea
14
Fineanganofo
15
Barrett (cap)
16
Bell
17
Numia
18
Tosi
19
Hannah
20
Blackadder


21
Fainga’anuku
22
Preston
23
Ioane

Aucun commentaire pour le moment...

Voir tout le programme
Derniers commentaires

Connectez pour consulter les derniers commentaires.

Se connecter