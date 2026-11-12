TOP 14. Il s'appelle ''Justice'' : le capitaine des U18 australiens s'engage à Pau et son séduisant vivier

Encore une fois, le rugby australien doit constater qu'il n'a plus les armes pour retenir ses meilleurs jeunes talents. À tout juste 18 ans, le capitaine des U18 australiens Justice Taumoepeau s'est engagé pour 3 saisons avec le centre de formation de la Section Paloise, rapporte le Sydney Morning Herald.

Le statut JIFF, l'argument de poids

Pourtant, la fédération australienne avait formulé une offre importante pour le retenir, explique le média local. Mais rien n'y fait face au futur que peut promettre le Top 14 aux éléments doués qui, dans 3 ans, bénéficieront du statut JIFF et de tous les avantages qui en découlent. Financièrement surtout.

C'est ainsi que comme Heinz Lemoto avec Toulouse ou Visesio Kite à La Rochelle par exemple, le tout jeune Taumoepeau rejoindra la France l'été prochain. Lui qui a déjà joué en équipe première avec Easts - champion du Shute Shield (meilleur championnat semi-professionnel du pays) - et goûté au Super Rugby AU avec les Waratahs.

Un profil puissant, mobile et prometteur, qui ne souhaite pas déserter le maillot des Wallabies pour autant, mais bien évoluer en Béarn et très vite graviter autour du groupe de Sébastien Piqueronies.

10 défenseurs battus, une gestion de vieux briscard : le duo Bouju/Elissalde envoie un signal fort à Ronan O’Gara et au Top 14

À Pau, le numéro 8 retrouvera Zac Fittler, autre jeune Australien prometteur. Shalom Uatisone, ancien junior des Canberra Raiders, s'est lui aussi engagé pour trois ans avec les Palois, au poste de deuxième ligne.

Entre la qualité de sa formation, sa politique de développement et ses résultats grimpants, la Section Paloise est aujourd'hui capable d'attirer des talents du monde entier.

Chemin inverse pour Leota ?

Le Sydney Morning Herald rappelle pourtant que le chemin inverse existe encore. Lehopa Leota, cubique pilier droit de 20 ans qui compte déjà 14 matchs avec le Racing 92 (dont 7 cette saison), serait en discussuons avancées pour rejoindre les Waratahs avec un certain statut en 2027. Mais ces cas restes marginaux...