10 défenseurs battus, une gestion de vieux briscard : le duo Bouju/Elissalde envoie un signal fort à Ronan O’Gara et au Top 14

Ils sont étincelants à chacune de leurs sorties avec le groupe professionnel, de quoi offrir à Ronan O’Gara de nombreuses bonnes surprises.

Hier, au pied du mur face à un Aviron Bayonnais des grands soirs, c’est la jeunesse rochelaise qui a fait tomber la pièce du bon côté.Valentin Bouju, auteur d’une excellente gestion et de quelques prises d’intervalles, s’est montré souvent dangereux.

Mais c’est bien Sacha Elissalde qui s’est montré le plus tranchant, offrant notamment l’essai de la victoire à Jules Favre dans les dernières minutes de la partie. Une action qui résume à elle seule la copie rendue par l’arrière du soir.

18 ans, 9 matchs et (déjà) un contrat professionnel pour Valentin Bouju, qui prolonge avec La Rochelle pour plusieurs saisons

Valentin Bouju et Sacha Elissalde en grandes pompes

Dès le premier quart d’heure, le jeune demi de mêlée aurait pu s’illustrer par un geste décisif en retournant Guillaume Martocq dans l’en-but. Un sauvetage quasi héroïque qui n’a finalement pas eu lieu, mais qui en dit long sur la grinta du jeune joueur de 18 ans.

Tout au long de la partie, il n’a cessé de faire planer le danger, alternant son jeu au pied et sa capacité à porter le ballon au milieu des avants. Un match de patron, qui n’a laissé d’autre choix à Ronan O’Gara que de le maintenir sur la pelouse durant 80 minutes, au grand dam de l’expérimenté Christophe Loustalot.

De son côté, le jeune Sacha Elissalde a illuminé la rencontre de son talent. Sur l’essai de Jules Favre, il a éliminé cinq défenseurs successivement avant de délivrer une passe décisive après contact.

La classe pour le gamin de 19 ans, insaisissable durant les 80 minutes, avec 10 défenseurs battus, proche du record de Matthieu Jalibert dans l’élite (13).

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La Rochelle, un XV des moins de 25 ans déjà compétitif

À l’ombre du Stade Toulousain, qui parvient à sortir régulièrement des jeunes pépites de son centre de formation, La Rochelle est en train, tout discrètement, de se confectionner un XV de départ extrêmement jeune et déjà compétitif.

Parmi les éléments évoqués, forcément le tandem Elissalde/Bouju, pas encore 20 ans et déjà candidats sérieux pour intégrer la rotation rochelaise.

Dans leur lignée, les Thomas Adélaide, Charles Kanté-Samba ou encore Upaleo Feao se sont illustrés hier soir, notamment. Une effervescence de talents qui pourrait, dans les années à venir, faire les beaux jours de La Rochelle. Le XV des moins de 25 ans a d’ailleurs déjà fière allure.