TOP 14. 34 783 spectateurs à Nantes : jusqu’où Vannes peut-il déplacer son public ?

C'est un fait : La Rabine est devenue trop petite pour contenir toute la ferveur du rugby breton. Samedi, 34 783 spectateurs ont investi la Beaujoire pour assister à la victoire du RC Vannes face à Bordeaux-Bègles (23-14). Une affluence impressionnante qui confirme que le club morbihannais possède aujourd'hui un pouvoir d'attraction bien au-delà de ses frontières.

De Rennes à Nantes, la Bretagne répond présent

En septembre déjà, près de 30 000 personnes avaient garni le Roazhon Park de Rennes pour la réception du Stade Toulousain. Deux délocalisations, deux enceintes copieusement remplies. Et surtout, une même passion qui déborde largement des tribunes de la Rabine.

Car Vannes ne se contente plus de séduire son public historique. À Nantes, les supporters morbihannais ont côtoyé les amateurs de rugby de Loire-Atlantique, venus profiter d'une affiche de prestige. Le RCV fédère, attire et contribue à faire rayonner le rugby breton.

Un engouement qui dépasse la Rabine

Longtemps considéré comme une terre de football, le Nord-Ouest découvre depuis plusieurs saisons une autre façon de vibrer. Et Vannes en est devenu son principal ambassadeur.

Reste une question : jusqu'où cette dynamique peut-elle aller ? Les affiches contre Toulouse et l'UBB possédaient évidemment un pouvoir d'attraction particulier. Mais réunir autour de 30 000 personnes à deux reprises, loin de son stade habituel, n'a rien d'anodin.

En début de saison, une rumeur circulait sur une potentielle délocalisation au Stade de France, un jour. Et si celui-ci arrivait plus vite que prévu ?