XV de France. « Un pari intrigant » : comment la presse étrangère accueille Dupont en 10 face aux Boks

À la veille du choc face à l'Afrique du Sud, Antoine Dupont fait encore parler de lui au-delà de nos frontières. Sans surprise, c'est son repositionnement à l'ouverture qui intrigue. Pour pallier les absences de Ntamack, Jalibert, Ramos et Hastoy, Fabien Galthié a choisi d'associer son capitaine à Maxime Lucu, titulaire à la mêlée. Un choix inattendu il y a encore quelques semaines, mais logique, qui suscite autant de curiosité que d'interrogations dans la presse internationale.

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Un choix audacieux qui fait réagir les Britanniques

Outre-Manche, The Independent évoque une décision « audacieuse ». Le journaliste rappelle que Dupont n'a encore jamais débuté un test international en numéro 10. Il souligne également que Rassie Erasmus envisageait plutôt Kalvin Gourgues à l'ouverture. Le sélectionneur sud-africain devra finalement composer avec une charnière formée de deux demis de mêlée.

En Afrique du Sud, une double menace qui intrigue

Du côté des Springboks, SuperSport s'intéresse particulièrement à cette association. Le journaliste Brenden Nel parle d'un « pari intrigant » et pointe une interrogation : si Dupont représente une menace offensive exceptionnelle, possède-t-il toutes les subtilités tactiques exigées d'un ouvreur au niveau international ? À ses yeux, Lucu dispose justement d'un jeu au pied et d'une expérience dans la gestion tactique susceptibles de compenser cette différence.

Le média sud-africain imagine donc les deux hommes échanger régulièrement leurs rôles. Lucu pourrait prendre les commandes lorsqu'il faudra occuper le terrain, tandis que Dupont retrouverait davantage de liberté pour attaquer la ligne. Une polyvalence potentiellement embêtante pour les Boks, dont l'adjoint Felix Jones avait évoqué la possibilité d'une « surprise tactique » française. Et si les blessures avaient finalement donné quelques idées supplémentaires au staff tricolore ?

Planet Rugby imagine un Dupont plus dangereux encore

Chez Planet Rugby, Jared Wright pousse l'analyse plus loin. Le média estime que ce repositionnement pourrait offrir davantage de liberté au Toulousain. Plus éloigné des regroupements, Dupont bénéficierait d'une vision différente du jeu et pourrait exploiter ses qualités de course depuis le poste de premier receveur. D'autant que Lucu possède les arguments nécessaires pour soulager son partenaire au pied.

Reste que cette expérimentation intervient face à la référence mondiale du combat. Planet Rugby rappelle ainsi les inquiétudes autour de la mêlée française, malgré le retour de Julien Marchand. Face à la pression défensive et à la puissance des champions du monde, Dupont pourrait manquer de temps pour organiser les offensives. Avec seulement huit titularisations à l'ouverture en club avant vendredi, l'ancien Castrais va découvrir une tout autre dimension du poste.

Antoine Dupont en numéro 10, est-ce vraiment une première pour le meilleur 9 du monde ?

La presse étrangère accueille cette décision avec un mélange de scepticisme tactique et de respect pour les qualités du capitaine français. Vendredi soir, face à Sacha Feinberg-Mngomezulu et aux doubles champions du monde, Dupont aura l'occasion de montrer qu'il peut aussi conduire les Bleus avec le numéro 10 dans le dos. Un sacré baptême du feu, même pour un joueur de son calibre.