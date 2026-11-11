“L’opportunité est là pour lui” : Grégory Alldritt, un nouveau statut à faire valoir auprès de Fabien Galthié avec le XV de France

355 jours plus tard, revoilà Grégory Alldritt titulaire avec le XV de France face aux Springboks, dans une rencontre qui va compter triple, et surtout pour lui.

Le tank rochelais est désigné par le sélectionneur pour guider le paquet d’avants tricolore face à l’un des meilleurs numéros 8 du monde.

En conférence de presse, le sélectionneur est revenu sur les raisons de son absence, mais aussi sur le rôle qu’il occupe dans le vestiaire, même s’il n’a plus porté le maillot bleu depuis un an.

“C’est une équipe qui nous a éliminés d’une compétition majeure”, marqué (à tort ?) depuis le Mondial 2023, le XV de France en lice pour l’exploit ?

Fabien Galthié : "Il est prêt."

Si cette titularisation vient récompenser une fin de saison dernière remarquable, au cours de laquelle il a porté sa formation de La Rochelle malgré quelques doutes, il a fallu du temps au natif d’Auch pour revenir avec les Bleus.

Les blessures de Paul Boudehent et, indirectement, d’Emmanuel Meafou l’ont conduit à une place de titulaire au centre de la troisième ligne. La dernière fois qu’il avait occupé ce rôle, c’était le 28 novembre dernier face à l’Australie. Les Bleus s’étaient alors imposés en fin de rencontre, sans trop forcer, 48-33.

Un an plus tard, il retrouve sa place de titulaire avec les galons qu’on lui attribuait déjà. Comme l’évoque Fabien Galthié, Grégory Alldritt est un joueur particulièrement écouté dans le vestiaire.

"C’est un joueur qui a beaucoup d’expérience et qui compte dans le vestiaire. Lorsqu’il prend la parole, il est écouté, il est suivi, il a du charisme. C’est un homme merveilleux, un exemple de don de soi, de don pour l’équipe. C’est un meneur de jeu, c’est un meneur d’hommes. Il est très apprécié dans l’équipe."

Fabien Galthié

Le grand pari de Fabien Galthié : relancer Grégory Alldritt. Son dernier match avec les Bleus remonte au 22 novembre 2025. Sa performance sera l’une des clés de ce France-Afrique du Sud. Moins porteur qu’avant, mais grosse expérience et on sait pertinemment qu’il donnera TOUT. https://t.co/9Wbn8tFFJJ — Pablo Guillen (@pablo_guillen_) November 11, 2026

Les raisons de son absence évoquées par le sélectionneur

Pour autant, malgré son aura, le rochelais n'a pas toujours répondu favorablement aux attentes placés en lui, ce fut le cas en club, mais parfois aussi avec le XV de France.

Et pour cause, le garçon formé à Condon a énormément enchainé les rencontres. Depuis le dernier mondial il plafoinne en moyenne à 28 matchs par saison.

Doté d'un style de jeu enrgivore, celui qui malgré ses 113kg remu la viande aux quatres coins du terrain fut victime d'une grosse baisse de régime du a la fatigue accumulée par l'enchainement des rencontres.

C'est en tout cas de cette façon que le selectionneur explique sa longue absence.

« Grégory, c’est quelqu’un qui, depuis 2020, a beaucoup joué avec nous. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup joué avec son club de La Rochelle. C’est un joueur qui, durant les quatre dernières années, a cumulé tellement de feuilles de match que c’est dur pour lui d’enchaîner, même si je considère que c’est potentiellement un joueur qui devrait être en capacité de continuer. Mais ça, c’est autre chose. Mais il se bat, il se bat pour revenir à cette équipe de France, et l’opportunité est là pour lui. Pour nous aussi. »

Fabien Galthié

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Un manque de polyvalence qu’il paie cash ?

Donnée importante du « nouveau rugby », la polyvalence des joueurs est devenue de plus en plus prisée par les techniciens et les managers des équipes.

C’est le cas en équipe de France notamment, où l’on voit Oscar Jégou, Kalvin Gourgues, Charles Ollivon ou encore Antoine Dupont couvrir plusieurs postes sans altérer leur niveau de jeu.

Grégory Alldritt, lui, n’a plus joué ailleurs qu’au centre de la troisième ligne depuis le 22 mai 2021, où il formait avec Kevin Gourdon une troisième ligne qui encadrait Victor Vito.

Un manque de polyvalence pour le casqué, qui devra être compensé par une performance de haut vol vendredi face aux Springboks.