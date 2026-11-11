Maxime Lamothe de titulaire à réserviste, Paul Graou encore gardé : qui sont les sept Bleus en tribune face aux Springboks ?

Chaque liste a ses déçus. Pour ce rendez-vous face aux Springboks, ils sont sept à regarder le match depuis les tribunes : Thomas Laclayat (Pau), Maxime Lamothe (UBB), Moses Alo-Emile (Stade Français), Hugo Auradou (Pau), Paul Graou (Toulouse), Louis Carbonel (Stade Français) et Léo Barré (Stade Français).

Un groupe de profils variés, dont certains pouvaient légitimement espérer mieux, et qui rappelle la concurrence qui règne avec le XV de France.

C’est le cas notamment de Maxime Lamothe, cantonné à son rôle de troisième talonneur en Bleus.

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Lamothe, un éternel déclassement

Parmi ces sept noms, un cas interpelle : celui de Maxime Lamothe donc. Quoi qu’il fasse, le talonneur bordelais semble condamné à voir d’autres lui être préférés. Cette fois encore, c’est le tandem toulousain Marchand-Mauvaka qui a eu les faveurs du staff.

Ses statistiques en Top 14 cette saison pourtant plaident pour lui. En 294 minutes, il a inscrit un essai et réalisé deux franchissements. Il a porté le ballon à 25 reprises pour 53 mètres, dont 25 après contact, et battu quatre défenseurs.

C’est surtout dans le combat qu’il s’est montré précieux : 48 plaquages tentés pour 37 réussis, dont trois dominants, quatre ballons gagnés, et seulement deux pénalités concédées, sans le moindre carton. Ses onze passes réussies n’ont connu aucune erreur.

Mais face aux Springboks, ce profil mobile et actif pourrait être pris en défaut. Sous la barre des 110 kg, Lamothe pourrait souffrir de son manque de poids dans l’affrontement, là où Marchand et Mauvaka offrent un autre gabarit. Un choix de rapport de force plutôt que de talent, qui n’en reste pas moins un nouveau rendez-vous manqué pour le Bordelais.

🇫🇷 🔊Porté par une Marseillaise entonnée par nos supporters présents au @StadeFrance , Maxime Lamothe a marqué samedi son 1er essai en Bleu 😍 #XVdeFrance https://t.co/wNvXLCt9K4 — France Rugby (@FranceRugby) November 27, 2025

Paul Graou, une gestion difficile pour le Stade Toulousain

Si sa présence parmi les réservistes n’a cette fois aucune répercussion pour son club, Paul Graou l’était déjà la semaine dernière face aux Fidji. 3

De quoi pester du côté du Stade Toulousain, puisque les Rouge et Noir, sans Antoine Dupont ni lui-même, font jouer la jeune garde, Simon Daroque et Nathan Llaveria. Excellents à chaque fois qu’Ugo Mola les a sollicités, les deux jeunes sont tour à tour sortis sur blessure face à Clermont le week-end dernier, obligeant Lucien Richardis à terminer la partie à la mêlée.

Si le réservoir toulousain semble inépuisable, le poste de demi de mêlée va demander une gestion particulière, d’autant plus si Paul Graou est régulièrement appelé en Bleu. Ce dernier avait notamment pris part à la tournée cet été, ce qui pourrait contraindre les Toulousains à innover à ce poste lors des prochains week-ends de doublon.

Pour rappel, ils retrouveront le Top 14 le 28 novembre prochain sur la pelouse du LOU, avec, on l’espère, des retours positifs pour les jeunes demis de mêlée du club. Même si les deux internationaux devraient être disponibles, ils enchaîneraient directement, sans coupure, après cette fenêtre internationale.