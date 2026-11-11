Contraints à plusieurs changements, les All Blacks se passeront de Will Jordan et Jordie Barrett face au Pays de Galles

Victorieux de l’Écosse (43-21), les All Blacks ont perdu un homme clé. Will Jordan, détenteur du record de 56 essais sous le maillot de la sélection, souffre d’une déchirure aux ischio-jambiers contractée à Murrayfield.

Le staff néo-zélandais se veut rassurant sur la gravité de la blessure, mais le joueur pourrait manquer une partie de la fin du Nations Championship 2026.

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Forfait à Cardiff, espoirs pour la suite

Samedi, les All Blacks se présenteront au Pays de Galles sans Will Jordan. Le staff évoque une lésion légère, mais le joueur sera réévalué jour après jour avant d’être remis dans le circuit.

L’ailier pourrait être d’attaque face à l’Angleterre le 21 novembre, et surtout pour le week-end décisif de Twickenham, du 27 au 29 novembre.

Jordie Barrett est lui aussi ménagé. Sonné par un choc violent à Murrayfield, il avait d’abord échoué au protocole commotion, avant de passer les deux évaluations suivantes. Prudence oblige, il fera l’impasse sur Cardiff, avec un retour visé contre l’Angleterre.

Conséquence : la Nouvelle-Zélande devrait largement remanier son équipe. Une occasion pour les remplaçants de grappiller du temps de jeu avant les échéances qui comptent.

🚨 "NOT GREAT" – Fresh concern for the All Blacks as Will Jordan remains sidelined following a worrying injury update. 🇳🇿 A major headache ahead of Wales and England. https://t.co/Ttr3RsARBJ https://t.co/UB3k5dBjgv — Ruck Rugby🏉 (@RuckRugby) November 10, 2026

Pourquoi c’est une vraie tuile

Sur le papier, Jordan est un joueur que l’on ménage difficilement. Dans le Championnat des nations 2026, il a joué 293 minutes et inscrit 30 points, grâce à six essais.

Il a aussi réalisé neuf franchissements et parcouru 296 mètres en 52 courses, battant dix défenseurs. Ses 46 mètres après contact rappellent qu’il ne se contente pas de profiter des espaces.

Il n’est pas qu’un finisseur : 31 plaquages tentés (24 réussis), quatre ballons récupérés, une passe décisive et aucune mauvaise passe. Sa discipline est exemplaire, avec une seule pénalité concédée et aucun carton.

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Ses chiffres face aux Springboks dans le Rugby’s Greatest Rivalry 2026 sont encore plus parlants. En 320 minutes, il a marqué quatre essais, et signé 13 franchissements, soit plus que sur l’ensemble de sa campagne de Championnat des Nations.

Il a battu 19 défenseurs en 48 courses pour 272 mètres, dont 45 après contact. Il a ajouté 32 plaquages (23 réussis) et trois turnovers, sans concéder la moindre pénalité.

Autrement dit, c’est face au plus grand rival des Blacks, dans les rencontres les plus intenses, que Jordan est le plus tranchant. À l’approche des phases finales, où l’on peut retrouver un adversaire de ce calibre, la question de sa disponibilité dépasse la simple gestion d’un cas médical.

Les All Blacks poursuivent leur sans-faute, mais le calendrier se resserre. Cardiff doit servir à faire tourner l’effectif sans perdre le fil, avant l’Angleterre puis Twickenham. Si Jordan et Barrett sont bien de retour, le coup d’arrêt ne sera que provisoire. Si la blessure s’éternise, Scott Robertson devra trouver une solution à l’aile pour les rendez-vous décisifs.