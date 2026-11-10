8 essais en 12 sélections : qui est ce « Krappie », nouveau numéro 9 des Springboks qui défie Dupont et le XV de France ?

On connaît bien Faf de Klerk, Cobus Reinach ou encore Jaden Hendrikse. Mais vendredi, c'est un autre demi de mêlée qui portera le numéro 9 des Springboks face au XV de France. Morné van den Berg, 29 ans, s'est imposé dans les plans de Rassie Erasmus au point d'être reconduit après la démonstration sud-africaine contre l'Italie (66-7). Et le joueur des Lions de Johannesburg possède quelques arguments susceptibles de faire des misères aux Tricolores.

Un ancien centre devenu numéro 9 international

Surnommé « Krappie », autrement dit « petit crabe », Van den Berg a découvert le rugby au centre avant de reculer à la mêlée. Ce qui explique en partie son goût pour les intervalles et sa capacité à attaquer la ligne. Formé à Johannesburg, il évolue chez les Lions depuis 2019, avec lesquels il a franchi le cap des 100 matchs en mars dernier.

Sa première sélection remonte à juillet 2024 face au Portugal. Depuis, le gaillard d'1,74 m a sérieusement accéléré. Huit essais en seulement douze sélections, selon les chiffres de la Fédération sud-africaine. Un ratio particulièrement intéressant pour un demi de mêlée, même si ses qualités dépassent largement ses statistiques offensives.

L'homme du match face à l'Italie

Samedi dernier à Turin, il a été élu homme du match après avoir inscrit un essai et animé le festival offensif des Boks. Selon SA Rugby Magazine, qui le considère désormais comme le meilleur numéro 9 sud-africain, Van den Berg a notamment délivré 54 passes et effectué 17 coups de pied. Une activité impressionnante derrière un paquet d'avants dominateur.

Mais ce qui plaît surtout à Erasmus, c'est sa capacité à accélérer les sorties de balle. Le sélectionneur l'a expliqué lundi : il recherche un demi de mêlée capable de servir très rapidement ses créateurs plutôt qu'un joueur multipliant les initiatives individuelles.

Un poison potentiel pour la défense française

Et avec Sacha Feinberg-Mngomezulu à l'ouverture, Damian de Allende et Jesse Kriel au centre, on comprend pourquoi. Si Van den Berg parvient à éjecter rapidement les ballons des regroupements, les Boks pourront lancer leurs puissants porteurs face à une défense française encore en train de se replacer.

Pour les Bleus, l'enjeu sera donc de ralentir les sorties et de mettre la pression sur ce numéro 9 particulièrement vif. Avec Cobus Reinach sur le banc, Erasmus dispose en plus d'une autre arme pour maintenir le rythme. À 29 ans, « Krappie » pourrait bien vivre vendredi son plus gros test international. Face à Antoine Dupont et au XV de France, il aura l'occasion de montrer pourquoi il a bousculé la hiérarchie sud-africaine.