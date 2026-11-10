VIDÉO. Les 81 kg de Jamie Dobie assoient l’All Black Scott Barrett, mais le revers de la médaille n’a pas tardé

De retour en sélection après un an d’absence dans une rencontre officielle, le deuxième ligne des All Blacks Scott Barrett disputait son premier match de la saison avec la sélection nationale.

L’ancien capitaine des Kiwis formait la deuxième ligne avec Fabian Holland face à l’Écosse le week-end dernier, et a grandement participé à la victoire des siens sur le chardon.

Néanmoins, il s’est fait quelque peu bousculer par l’ailier Jamie Dobie, habituel demi de mêlée, qui n’a pas hésité à lui rentrer droit dedans.

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Jamie Dobie, le chemin le plus court, pas toujours le meilleur

S’est-il senti pousser des ailes ? Il y a fort à croire, car si Jamie Dobie a bien assis, littéralement, Scott Barrett sur une charge dévastatrice, l’All Black a su lui rendre la monnaie de sa pièce dans les règles de l’art.

Tel un vieux briscard châtiant un petit jeunot, ce dernier a patienté un peu en retrait avant de venir le charger de façon totalement licite, lui, l’ailier du jour.

Celui-ci s’était mêlé aux débats entre avants, prenant le ballon en « pick and go », ce qui, à l’avenir, ne devrait plus lui arriver, même s’il faut bien reconnaître que s’offrir Scott Barrett n’est pas donné à tout le monde.

« La vengeance est un plat qui se mange froid » Après le légendaire « sit down » de Kolbe, c’est Jamie Dobbie qui a éteint les lumières de Scott Barrett. Cette fois, il s’est replacé en titubant, a repris tranquillement ses esprits puis a retrouvé sa proie. https://t.co/FtfgWPBCUL — Grec Ahki (@eKoloKante) November 9, 2026

Les Barrett'S aux commandes face à l'Écosse

Lors de cette 4e journée de l’Autumn Nations Series 2026, les frères Barrett étaient tous deux alignés sur la pelouse : Jordie et Beauden portaient respectivement les numéros 12 et 15.

Comme à son habitude, le trois-quarts centre s’est donné dans les tâches les plus défensives, laissant à son frère l’occasion de planter un doublé.

Beauden améliore ainsi son record personnel en sélection, qui passe à 829 points, soit 47 essais, 65 pénalités, 195 transformations et 3 drops.