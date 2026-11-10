VIDEO. « Tu me bats » : Dupont devant Galthié, le passage de témoin symbolique entre deux générations de numéros 9 du XV de France

Il y a des chiffres qui valent parfois bien plus qu'une ligne dans un livre de statistiques. Avant France–Fidji (54-17), Fabien Galthié a partagé un moment particulier avec Antoine Dupont lors de la traditionnelle remise des maillots. Le sélectionneur a fait remarquer à son capitaine qu'il allait le dépasser au nombre de sélections avec le XV de France. Une petite séquence immortalisée dans les coulisses de la rencontre, qui prend une dimension particulière lorsqu'on connaît le parcours des deux hommes.

65 sélections pour Dupont, 64 pour Galthié

Samedi soir, à Lyon, Antoine Dupont a honoré sa 65e sélection sous le maillot frappé du coq. Une de plus que son entraîneur, dont le compteur s'était arrêté à 64 en 2003, après une carrière internationale commencée douze ans auparavant.

Un joli symbole puisque les deux hommes ont évolué au même poste. Ancien demi de mêlée de Colomiers puis du Stade Français, Galthié avait notamment disputé la finale de la Coupe du monde 1999 avant de devenir meilleur joueur du monde en 2002. Une référence à son époque, comme l'est aujourd'hui son capitaine.

Deux générations de numéros 9

Lorsque Dupont découvre les Bleus, le 11 mars 2017 face à l'Italie, c'est encore Guy Novès qui dirige la sélection. Le jeune Castrais n'a alors que 20 ans et entre en jeu pour les dernières minutes de la rencontre.

Depuis, le Bigourdan a pris une autre dimension. Devenu capitaine sous Galthié, il a notamment remporté le Grand Chelem 2022 et s'est imposé parmi les références mondiales à son poste. Le voir dépasser son sélectionneur donne à cette histoire un petit parfum de passage de témoin.

Une soirée à marquer d'une pierre blanche

Et le Toulousain a parfaitement célébré cette nouvelle cape. Face aux Fidji, il a conduit les Bleus vers une victoire bonifiée, avant de planter lui-même un essai à la 79e minute. Une prestation récompensée par le titre d'homme du match.

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Désormais, les deux hommes regardent vers le même objectif : conduire le XV de France au sommet mondial en 2027. Galthié a raccroché les crampons sans décrocher le trophée Webb Ellis. Son ancienne marque a désormais été dépassée Dupont, qui aura l'occasion d'écrire une autre page de leur histoire commune.