Le co-meilleur réalisateur de Pro D2 scelle son avenir : Luka Matkava s’inscrit dans la durée avec Oyonnax

Oyonnax Rugby a officialisé la prolongation de deux de ses piliers géorgiens : le talonneur Vano Karkadze et l’ouvreur Luka Matkava resteront deux saisons de plus dans le Haut-Bugey, soit jusqu’en 2029.

Arrivés en 2025, respectivement de Montpellier et de Castres, les deux internationaux y ont retrouvé leur compatriote Vasil Lobzhanidze, demi de mêlée.

Un trio géorgien désormais bien ancré dans l’Ain, au moment où le club vit un début de saison de haut vol.

TRANSFERT. Annoncé au MHR puis non : C’est quoi cet imbroglio autour du numéro 10 géorgien Luka Matkava ?

Matkava, de l’ombre de Castres à la lumière d’Oyonnax

Au Castres Olympique, Luka Matkava n’avait eu l’occasion de disputer qu’un seul match, face au Stade Toulousain. Pour une première, il avait paru à l’aise, notamment dans l’exercice du tir au but, avant de chercher plus de temps de jeu ailleurs. Aujourd’hui, l’ouvreur est le titulaire de la sélection géorgienne et compte 43 sélections.

À Oyonnax, son intégration s’est faite dans la concurrence. La saison dernière, il a dû composer avec Justin Bourraux, parti à Clermont cette saison, et avec Zack Holmes.

Depuis son arrivée, il a participé à 18 rencontres, dont 10 en tant que titulaire, inscrit 4 essais et totalisé 144 points au pied. Avec le départ de Bourraux, la concurrence s’est réduite, et sa prolongation montre que le club compte sur lui pour la suite.

Dans le même mouvement, Vano Karkadze prolonge lui aussi. Arrivé de Montpellier en même temps que Matkava, le talonneur a disputé 22 matches sous le maillot oyonnaxien, dont 14 comme titulaire, et a déjà inscrit 6 essais.

26 points au compteur et 100 % face aux poteaux ! 🎯 En ce moment Luka Matkava est le maestro d'@OyonnaxRugby 🪄 #PROD2 https://t.co/exQDV59xG1 — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) October 16, 2026

Un début de saison tonitruant

Cette double prolongation tombe dans un contexte idéal. Après dix journées de Pro D2, Oyonnax occupe la deuxième place avec 38 points. Le club affiche la meilleure attaque du championnat avec 381 points marqués et 47 essais, soit le plus grand nombre de la division. Sa défense, deuxième meilleure du championnat, a concédé 233 points.

L’entame a été presque parfaite : succès à Béziers (31-21) pour l’ouverture, puis victoires de prestige contre Biarritz (47-25), Aurillac (52-17), à Agen (19-17), contre Nevers (56-35), à Narbonne (57-14) et contre Valence Romans (51-25). Le seul accroc est survenu à Montauban (24-23), avant un nouveau succès face à Soyaux-Angoulême (22-13). Dernier match en date, une défaite à Provence Rugby (32-23). Les deux revers sont donc survenus à l’extérieur.

Avec Matkava aux commandes du jeu et Karkadze en leader devant, Oyonnax tient deux atouts durables pour poursuivre sa saison, et bien au-delà.