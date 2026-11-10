XV de France. Un pack trop léger pour les Boks ? ''On ne l’a jamais vu dans la perforation'' s'inquiète Daniel Herrero avant le choc

Le XV de France a beau avoir inscrit 54 points aux Fidji, tout n'a pas vraiment rassuré. À commencer par son paquet d'avants, somme toute efficace en conquête, mais peu impressionnant dans l'affrontement direct. Une impression partagée par Daniel Herrero, particulièrement inquiet avant de retrouver les Springboks.

Sur Sud Radio, l'icône toulonnaise a pointé une limite avec son phrasé légendaire : "On l'a vu mobile, on l'a vu actif, on l'a vu plutôt pas trop mal à la conquête. On l'a jamais vu dans la perforation."

Un pack trop léger pour les Boks ?

Il faut dire que la composition tricolore semblait davantage taillée pour le déplacement que pour le combat frontal. Un choix qui peut s'entendre face aux Fidji, mais qui pourrait coûter cher contre les champions du monde.

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Car tout le monde le sait, on ne badine pas avec les Sud-Africains et leur capacité unique à d'étouffer leurs adversaires. "Toute cette allure générale de pression que sont capables de mettre les avants sud-africains, j'avoue qu'elle nous effraie un peu", confie l'homme au célèbre bandeau rouge.

L'an passé, les Boks avaient déjà passé leur rouleau compresseur sur les Bleus, s'imposant 32-17 au Stade de France sans sourciller malgré une infériorité numérique.

Galthié va-t-il densifier son huit ?

Pour répondre à ce défi, plusieurs ajustements sont envisageables dans le pack, comme le retour du très terrien Julien Marchand au talonnage, le replacement de Guillard (120kg) en numéro 8 ou l'intégration du platane castrais Tom Staniforth en deuxième ligne.

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Reste à connaître les intentions de Fabien Galthié. Le sélectionneur pourrait aussi privilégier une autre stratégie, sans chercher à rivaliser uniquement sur la puissance. Mais vendredi soir, face à ce pack terrifiant, il ne fait guère de doute que les Bleus devront d'abord savoir avancer dans le dur, avant d'imaginer autre chose...