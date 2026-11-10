XV DE FRANCE. Dupont en 10, Gourgues lancé dans le grand bain ? Le casse-tête de Galthié face aux Boks

L'infirmerie du XV de France ressemble à un embouteillage à l'heure de pointe. Après Matthieu Jalibert, Thomas Ramos et Antoine Hastoy, Romain Ntamack a rejoint la liste des ouvreurs indisponibles, touché à l'épaule gauche contre les Fidji (54-17). Forfait pour la suite du Championnat des Nations, le Toulousain laisse Fabien Galthié avec une sacrée équation avant de recevoir l'Afrique du Sud vendredi 13 novembre. Et face aux doubles champions du monde, le choix du numéro 10 sera tout sauf un détail.

L’indisponibilité de Romain Ntamack est connue : l’ouvreur du Stade Toulousain et du XV de France ne rejouera pas en 2026

Dupont-Lucu, la solution déjà éprouvée

La piste la plus évidente mène à Maxime Lucu. Entré dès la 33e minute samedi, le Bordelais a assuré l'intérim à l'ouverture, avec Antoine Dupont à la mêlée. Une association préparée à Marcoussis, comme l'a expliqué le capitaine des Bleus après la rencontre. Gestion du jeu au pied, occupation, but : Lucu dispose d'arguments, même si le numéro 9 reste son poste de prédilection. L'installer en 10 préserverait surtout Dupont là où son influence est maximale.

Mais les Springboks risquent de tester sans relâche le nouveau chef d'orchestre tricolore. Un ouvreur moins habitué à défendre dans ce couloir peut devenir une cible pour les porteurs sud-africains. D'où une autre idée : inverser les rôles, avec Lucu en 9 et Dupont en 10. Le Toulousain a déjà dépanné à l'ouverture et possède les qualités physiques pour encaisser les charges. Reste à mesurer ce que les Bleus perdraient en l'éloignant de la base des regroupements.

Gourgues en 10, avec Fickou pour l'accompagner ?

Et si Galthié tentait Kalvin Gourgues ? Titularisé au centre face aux Fidji, le Toulousain connaît l'ouverture : il y avait notamment débuté avec son club à Perpignan en janvier. Sa vitesse et sa capacité à attaquer la ligne pourraient bousculer les habitudes des Boks. Rassie Erasmus lui-même a évoqué cette possibilité, estimant que les Français pourraient privilégier un ouvreur plus physique que Lucu. Voilà de quoi nourrir les débats à Marcoussis.

Une telle option ouvrirait également la porte à une ligne de trois-quarts composée de Dupont, Gourgues, Moefana et Fickou. Rappelé parmi les 42 avec ses 98 sélections, le Toulonnais apporterait son expérience dans la communication défensive et la lecture des déplacements adverses. À moins d'un an du Mondial 2027, cette association pourrait aussi permettre de jauger Gourgues dans une nouvelle dimension. Mais lui confier les clés face à la défense sud-africaine constituerait un sacré pari.

Carbonel, la voie du spécialiste

À l'autre bout du spectre, Louis Carbonel possède un avantage : il est ouvreur de métier. Rappelé grâce à ses prestations avec le Stade Français, le Parisien n'a plus joué en Bleu depuis juillet 2021. Son jeu au pied et son expérience du Top 14 plaident pour lui, avec notamment 83 % de réussite face aux perches lors de la saison 2025-2026. Axel Despérès, également présent dans le groupe, part de plus loin dans la hiérarchie, tandis que Louis Le Brun constitue une autre option.

Le choix se résume donc à un arbitrage délicat : reconduire une association testée contre les Fidji, déplacer Dupont, miser sur l'audace de Gourgues ou rappeler un spécialiste qui vient tout juste de retrouver les Bleus. Contre les champions du monde, chaque ballon mal négocié peut coûter cher. Galthié doit dévoiler sa composition mercredi. D'ici là, une certitude : après la blessure de Ntamack, le casse-tête du 10 est devenu le sujet brûlant des Bleus.