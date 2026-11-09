TOP 14. Encore 2 nouveaux blessés (grave ?) et le Stade Toulousain ouvre la piste d'un joker médical

L'infirmerie toulousaine n'en finit plus de se remplir. Parmi la trentaine d'absents face à Clermont, le Stade devrait déplorer de nouveau blessés de longue durée. Après Romain Ntamack, victime d'une luxation de l'épaule gauche face aux Fidji, c'est Juan Cruz Mallia qui inquiète.

L'Argentin a été touché au genou droit contre l'Irlande. Celui-là même dont il avait été opéré après une rupture des croisés l'an dernier. De quoi craindre une nouvelle longue indisponibilité, même si le diagnostic reste à préciser.

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Si la trêve internationale devrait certes permettre à certains de souffler et de récupérer, ces blessures a priori sérieuses vont renforcer les problèmes d'effectif que connaît l'entité haut-garonnaise en ce moment.

Selon Midi Olympique, Toulouse pourrait désormais envisager un joker médical pour renforcer sa ligne de trois-quarts. Avec Ntamack et Mallia sur le flanc, ce sont deux solutions à l'ouverture viennent de disparaître.

Ravouvou, une solution indirecte ?

Encore faut-il trouver la perle rare. Les joueurs disponibles capables de couvrir efficacement les postes de 10 et de 15 ne courent naturellement pas les rues, surtout en cours de saison.

Une autre piste pourrait alors s'activer. Selon RugbyPass, Toulouse suit depuis longtemps Kalaveti Ravouvou, le fidjien de Bristol qu'il avait affronté la saison passée en Champions Cup et capable d'évoluer à l'aile comme au centre. Et si le club accélérait son recrutement pour le faire venir comme joker, d'abord ?

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Blessé depuis septembre et sans match cette saison, le Fidjien ne constitue toutefois pas une réponse immédiate évidente, d'autant qu'il n'est, pour l'instant, pas libre contractuellement. Surtout, il ne joue ni ouvreur ni arrière.

Son arrivée pourrait néanmoins soulager des postes sous tension et libérer d'autres options. Avec le retour de Valentin Delpy et ceux attendus de Ramos, Capuozzo et Kinghorn d'ici décembre, Toulouse retrouverait progressivement de quoi redistribuer les cartes derrière. De quoi faire du joueur de 28 ans une option de réflexion pour la direction toulousaine durant la trêve ?