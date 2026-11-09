Deux essais en deux minutes : Henry Pollock à l’aile, la nouvelle arme dévastatrice du XV de la Rose ?

Il n'aura fallu que quelques minutes à Henry Pollock pour se faire remarquer dans un rôle inhabituel. Habituellement utilisé en troisième ligne, le jeune international anglais a été repositionné à l'aile lors de la victoire du XV de la Rose face à l'Australie (45-22).

Entré à la pause pour remplacer Immanuel Feyi-Waboso, blessé à la cheville, le joueur de Northampton a inscrit deux essais en l'espace de deux minutes, contribuant largement à la démonstration anglaise.

Une polyvalence qui pourrait devenir un véritable atout pour Steve Borthwick, notamment dans la gestion de son banc et de son fameux 6-2, qui permet d'aligner six avants et seulement deux trois-quarts parmi les remplaçants.

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Des qualités offensives qui peuvent faire la différence à l'aile

Ce changement de poste ne relève d'ailleurs pas uniquement d'un dépannage ponctuel. Henry Pollock possède des qualités athlétiques particulièrement intéressantes pour évoluer dans les lignes arrière.

À l'aise ballon en main, le troisième-ligne dispose notamment d'une vitesse qui lui permet de faire des différences dans les espaces et de mettre les défenses adverses sous pression.

Ses statistiques offensives viennent confirmer cette impression. Dans ce Nations CHampionship il comptabilise déjà 5 essais, 16 courses, 11 défenseurs battus, 180 mètres parcourus ballon en main et 4 franchissements. Des chiffres qui illustrent sa capacité à provoquer des déséquilibres et à gagner du terrain, des qualités particulièrement recherchées chez un ailier.

Son profil physique, associé à son explosivité et à son goût pour les duels, peut ainsi représenter une arme supplémentaire pour le XV de la Rose.

💥 LE COUP DE MASSUE ! Pollock inscrit un nouvel essai qui assomme les Wallabies ! Le scénario tourne au cauchemar pour les Australiens ! 🇦🇺 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 38 - 10 🇦🇺 Angleterre - Australie, c’est à suivre en direct sur TF1 et en streaming sur TF1+ : https://t.co/B8sf6R6d8Q https://t.co/7GQSwpT8ib — TF1+ (@tf1plus) November 8, 2026

Une polyvalence qui pourrait lui coûter une place de titulaire ?

Reste désormais à savoir comment Steve Borthwick compte exploiter cette nouvelle possibilité. Face à l'Australie, le sélectionneur anglais a pu apprécier la capacité de son joueur à s'adapter sans perdre son impact sur le jeu. Mais cette polyvalence pourrait aussi compliquer sa quête d'une place dans le XV de départ, puisqu'il représente une solution intéressante à plusieurs postes.

Avant cette rencontre, Pollock comptait déjà 14 sélections avec l'Angleterre, mais une seule titularisation. Son utilisation en sortie de banc permet notamment au staff de conserver une importante puissance physique dans le paquet d'avants avant de redistribuer les cartes en cours de rencontre.

Face au Japon, samedi prochain à Twickenham, le technicien anglais aura donc un nouveau choix à effectuer.