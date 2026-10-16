"J’espère le rencontrer bientôt, ça peut être marrant", Romain Briatte prêt à chatouiller Henry Pollock ?

Sur le plan sportif pur et dur, c’est un duel des plus alléchants que nous teasе Romain Briatte lors de la journée de lancement de la Champions Cup.

Au micro de Gauthier Baudin, le flanker du Stade Français répond à la question du joueur qu’il préfère voir à la télévision.

Si les réponses n’étaient, pour la plupart, liées qu’au niveau de jeu de certains, on sent une certaine malice de la part de l’ancien Agenais au moment d’évoquer le cas Pollock.

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Deux fins mélomanes au duel

Réputé pour son goût de la vanne et du chambrage, Romain Briatte reste tout de même un excellent joueur.

Mais résumer le duel face à Henry Pollock uniquement à un enjeu sportif serait une immense preuve de naïveté.

Les deux protagonistes pourraient, en plus de s’échanger quelques politesses, échanger leurs différentes cultures linguistiques.

Le flanker anglais, lui, pourra toujours répondre en faisant ce qu’il sait faire de mieux : parler plus fort que tout le monde.

"Celui que j’espère rencontrer bientôt, c’est le petit Pollock. On va pouvoir s’échanger deux trois belles... Si jamais on a l’occasion de jouer l’un contre l’autre au mois de décembre, ça peut être marrant."

Romain Briatte (Gauthier Baudin)

Romain Briatte rétabli avant la fin de l’année ?

S’il apparaît sans appareillage à l’épaule, c’est parce que Romain Briatte semble peu à peu se rapprocher d’un retour sur les terrains.

Blessé en phase finale, le flanker a décidé de se faire opérer de l’épaule à l’intersaison, pour pouvoir disputer les play-offs avec les Parisiens.

Son retour paraît imminent, d’autant que Paris compte plusieurs troisièmes lignes sur le flanc : Yoan Tanga et Sekou Macalou sont aux soins.

Romain Briatte serait néanmoins un peu juste pour la première journée de Champions Cup. A-t-il coché un retour pour la 2e journée, en décembre prochain, afin de venir saluer de près celui qu’il semble tant aimer ? Réponse dans les semaines à venir.