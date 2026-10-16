Veille de match mouvementée pour l'UBB : Bielle-Biarrey et quatre autres Bordelais retenus des heures à l'aéroport de Bristol

Une escale à Bristol qui s'éternise

L'Union Bordeaux-Bègles imaginait sans doute une arrivée plus tranquille en Angleterre. Jeudi 15 octobre, à la veille de son entrée en Champions Cup face à Gloucester, quatre joueurs girondins ont été retenus plusieurs heures à l'aéroport de Bristol. Parmi eux, Louis Bielle-Biarrey, mais également le troisième ligne Romain Gardrat, le pilier Mathis Perchaud et le Tongien Toma Taufa. Le préparateur physique Manu Espiasse était lui aussi concerné.

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Impossible pour les cinq hommes de rejoindre immédiatement l'hôtel situé près de Gloucester, à environ une heure de route. Selon plusieurs sources, une solution a finalement été trouvée dans la soirée. Les Bordelais ont pu quitter l'aéroport vers 21 heures, heure locale, et retrouver leurs coéquipiers.

De nouveaux passeports à l'origine du problème

L'incident trouve son origine dans une formalité administrative britannique. Les cinq membres de la délégation possédaient des autorisations électroniques de voyage, appelées ETA, associées à leurs anciens passeports. Or, ces derniers avaient été renouvelés cette année sans nouvelle demande d'autorisation. Un détail qui a suffi à bloquer leur entrée sur le territoire.

Depuis l'instauration de ce dispositif, les voyageurs concernés doivent disposer d'une ETA valide, directement liée à leur passeport. Elle coûte actuellement 20 livres sterling et reste valable deux ans au maximum, sauf expiration anticipée du document de voyage. L'UBB a notamment sollicité l'ambassade de France à Londres et la mairie de Bordeaux pour sortir de cette situation particulièrement inconfortable.

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Deux joueurs directement concernés par le match

Sportivement, l'incident concernait surtout Bielle-Biarrey et Perchaud. Le premier, élu meilleur joueur de la précédente Champions Cup, figure dans le XV de départ de Yannick Bru. Le second doit prendre place sur le banc, dans une configuration à six avants et deux trois-quarts. Gardrat et Taufa, eux, ne figurent pas sur la feuille de match officielle.

Et pour les doubles champions d'Europe, cette mésaventure intervient au pire moment. Bordeaux lance sa campagne européenne ce vendredi 16 octobre à Kingsholm, avec l'ambition de conquérir une troisième couronne consécutive. Face aux Anglais, Bru a notamment choisi d'installer Ben Tameifuna en deuxième ligne et Maxime Lucu à l'ouverture.

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Reste désormais à savoir si cette soirée passée à l'aéroport aura des conséquences sur la préparation des intéressés. Aucun forfait lié à cet incident n'a été annoncé. Pour les Bordelais, le prochain contrôle se déroulera sur la pelouse de Kingsholm.