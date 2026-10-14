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CHAMPIONS CUP. Gloucester - Bordeaux-Bègles : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match ?

Gloucester - Bordeaux-Bègles : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le premier match du double champion d'Europe en Champions Cup ce vendredi 16 octobre ?

La Rédaction 14/10/2026 à 22h19
Double champion d'Europe, Bordeaux-Bègles attaque la Champions Cup chez le leader anglais : à quelle heure et sur quelle chaîne voir Gloucester-UBB ce vendredi ? ©INPHO/James Crombie
Double champion d'Europe, Bordeaux-Bègles attaque la Champions Cup chez le leader anglais : à quelle heure et sur quelle chaîne voir Gloucester-UBB ce vendredi ? ©INPHO/James Crombie

Gloucester-UBB sur beIN SPORTS 1

Le double champion d'Europe reprend la route, et son premier arrêt s'annonce copieux. Vendredi 16 octobre, l'Union Bordeaux-Bègles défie Gloucester à Kingsholm pour ouvrir sa Champions Cup. Les Girondins commencent leur défense du titre chez le leader du championnat anglais.

L'UBB arrive après deux victoires en TOP 14. Les hommes de Yannick Bru ont passé 51 points face à Lyon avant de s'imposer 23-22 à Clermont. Une préparation encourageante pour les tenants du titre, sacrés contre le Leinster en mai dernier.

124 points inscrits par Gloucester en trois matchs !

Gloucester domine la Premiership avec 12 points en trois journées. Les Cherry and Whites ont battu Exeter 45-24 puis balayé les Harlequins 48-0, avant de céder à Leicester 38-31. Avec 124 points inscrits depuis la reprise, les Anglais ont visiblement quelques idées derrière la tête.

Kingsholm possède aussi une histoire bien française. Au début des années 2000, Philippe Saint-André y avait attiré Ludovic Mercier et Olivier Azam. Le club avait même hérité du surnom de « Stade Gloucester ». Un clin d'œil savoureux au moment de recevoir une UBB deux fois sacrée championne d'Europe.

Quand Gloucester était presque un club français : l'histoire du « Stade Gloucester » refait surface avant la venue de l'UBB

Un premier déplacement européen déjà important

Mais les souvenirs ne suffiront pas à ralentir Bordeaux. Face à une équipe anglaise capable de multiplier les temps de jeu, les Girondins devront surtout surveiller la vitesse des sorties de balle et défendre proprement les extérieurs. Les 48 points passés aux Harlequins donnent une idée du danger.

Cette entrée en matière pèse déjà dans la course aux huitièmes. Après Gloucester, Bordeaux recevra les Stormers et le Munster, puis ira à Bristol. Prendre des points à Kingsholm permettrait d'aborder la suite avec moins de pression, dans une poule particulièrement relevée.

À quelle heure et sur quelle chaîne regarder Gloucester-UBB ?

Gloucester - Union Bordeaux-Bègles se joue vendredi 16 octobre à 21h au Kingsholm Stadium, en direct sur beIN SPORTS 1. Les champions en titre auront droit à une réception typiquement anglaise, et probablement moins chaleureuse que l'histoire franco-gloucestérienne pourrait le laisser croire.

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  • Vendredi 16 Octobre
  • Gloucester
    21:00
    UBB UBB
  • Samedi 17 Octobre
  • Sale Sharks Sale Sharks
    14:00
    Glasgow Glasgow
  • Bulls
    14:00
    Stade Français Stade Français
  • ASM Clermont ASM Clermont
    16:15
    Leinster Leinster
  • Stormers Stormers
    16:15
    Bristol Bristol
  • Connacht Connacht
    18:30
    Saracens Saracens
  • Stade Rochelais Stade Rochelais
    18:30
    Emirates Lions
  • Munster Munster
    21:00
    Racing 92 Racing 92
  • Bath Bath
    21:00
    Montpellier HR Montpellier HR
  • Dimanche 18 Octobre
  • Section Paloise Section Paloise
    14:00
    Leicester Leicester
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