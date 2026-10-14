CHAMPIONS CUP. Gloucester - Bordeaux-Bègles : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match ?

Gloucester-UBB sur beIN SPORTS 1

Le double champion d'Europe reprend la route, et son premier arrêt s'annonce copieux. Vendredi 16 octobre, l'Union Bordeaux-Bègles défie Gloucester à Kingsholm pour ouvrir sa Champions Cup. Les Girondins commencent leur défense du titre chez le leader du championnat anglais.

L'UBB arrive après deux victoires en TOP 14. Les hommes de Yannick Bru ont passé 51 points face à Lyon avant de s'imposer 23-22 à Clermont. Une préparation encourageante pour les tenants du titre, sacrés contre le Leinster en mai dernier.

124 points inscrits par Gloucester en trois matchs !

Gloucester domine la Premiership avec 12 points en trois journées. Les Cherry and Whites ont battu Exeter 45-24 puis balayé les Harlequins 48-0, avant de céder à Leicester 38-31. Avec 124 points inscrits depuis la reprise, les Anglais ont visiblement quelques idées derrière la tête.

Kingsholm possède aussi une histoire bien française. Au début des années 2000, Philippe Saint-André y avait attiré Ludovic Mercier et Olivier Azam. Le club avait même hérité du surnom de « Stade Gloucester ». Un clin d'œil savoureux au moment de recevoir une UBB deux fois sacrée championne d'Europe.

Quand Gloucester était presque un club français : l'histoire du « Stade Gloucester » refait surface avant la venue de l'UBB

Un premier déplacement européen déjà important

Mais les souvenirs ne suffiront pas à ralentir Bordeaux. Face à une équipe anglaise capable de multiplier les temps de jeu, les Girondins devront surtout surveiller la vitesse des sorties de balle et défendre proprement les extérieurs. Les 48 points passés aux Harlequins donnent une idée du danger.

Cette entrée en matière pèse déjà dans la course aux huitièmes. Après Gloucester, Bordeaux recevra les Stormers et le Munster, puis ira à Bristol. Prendre des points à Kingsholm permettrait d'aborder la suite avec moins de pression, dans une poule particulièrement relevée.

À quelle heure et sur quelle chaîne regarder Gloucester-UBB ?

Gloucester - Union Bordeaux-Bègles se joue vendredi 16 octobre à 21h au Kingsholm Stadium, en direct sur beIN SPORTS 1. Les champions en titre auront droit à une réception typiquement anglaise, et probablement moins chaleureuse que l'histoire franco-gloucestérienne pourrait le laisser croire.