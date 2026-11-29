Sur la pelouse de Twickenham, le cinquième match de ce week-end de finale du Championnat des Nations voyait l’Argentine défier l’Écosse. Ce dimanche 29 novembre, le XV du Chardon s’est incliné face à l’Argentine (34-26), avant de laisser la place à la grande finale entre le XV de France et les Springboks. Dans un match haché et au niveau technique variable, les deux formations avaient à cœur de s’imposer pour décrocher la septième place de cette nouvelle compétition.

Vainqueurs de l'Angleterre, les All Blacks ne s'emballent pas : la tournée reste ''en dessous des attentes''

L’Argentine fait jouer ses 10

Lors du premier acte, ce sont les Écossais qui ont ouvert les hostilités. Le demi de mêlée Jamie Dobie est envoyé en orbite par le centre Huw Jones, toujours adepte des actions de feu-follet. Le premier essai était aplati à la 7ᵉ minute de jeu et la sélection calédonienne pensait commencer de la meilleure des manières ce match, sans savoir qu’elle allait progressivement s’endormir sur les trente minutes suivantes.

Dans la foulée, les Argentins ont directement répondu. Tomás Albornoz a commencé son récital avec un essai (10ᵉ), où il prend l’intervalle et surprend la défense des Britanniques. Sur la suite du premier acte, le demi d’ouverture varois et son homologue du Racing 92, Gerónimo Prisciantelli, vont faire tourner les têtes des joueurs du XV du Chardon. Si l’indiscipline et quelques fautes de mains entachaient la prestation globale, la performance des deux ouvreurs sud-américains régalait le public de Twickenham. Vers l’heure de jeu, Gerónimo Prisciantelli pensait d’ailleurs marquer le deuxième essai des siens, mais commet un en-avant au moment d’aplatir.

Finalement, l’ailier du Benetton Trévise Ignacio Mendy arrivait en Terre promise (28ᵉ), récompensant les initiatives des Pumas. Juste après, Rodrigo Isgró poursuivait la valse des trois-quarts et retournait derrière la ligne (33ᵉ). Alors que certaines phases de jeu étaient toujours ponctuées par l’indiscipline, notamment en mêlée, l’Argentine prenait l’avantage. La fin du premier acte était hachée, en réponse à la grave blessure de Faustino Sánchez Valarolo, tandis qu'il était évacué sur civière avec les plus grandes précautions. Score à la mi-temps : 7 à 17 pour les Argentins.

VIDÉO. Darcy Graham, en fin de contrat en juin prochain, fait le show face au Japon et bat (presque) son propre record avec l'Écosse

L’Écosse à la peine

De retour des vestiaires, l’Écosse voulait frapper fort. Ainsi, le pack faisait usage de sa puissance et envoyait Rory Darge derrière la ligne d’en-but (45ᵉ). En supplément, les Nordistes voyaient Rodrigo Martínez sortir pour une durée de dix minutes, pour un plaquage à la tête sur Huw Jones. En supériorité numérique, Finn Russell et ses coéquipiers ont continué d'essayer de reprendre l’avantage au score, en vain. Ils faisaient face à la bonne couverture adverse et à une suite de fautes de mains et d’erreurs de jugement frustrantes.

Par ailleurs, le XV du Chardon finissait lui-même en infériorité numérique, après le carton jaune de Rory Sutherland. Instantanément, les avants argentins en profitaient pour reprendre de l’avance, avec un essai de Julián Montoya (56ᵉ). Sans attendre, Tomás Albornoz animait et servait Juan Martín Scelzo. Le numéro 8 s’offrait une superbe course digne d’un trois-quarts, avec une feinte de passe magnifique, jusqu’à plonger dans l’en-but (59ᵉ).

Sur le dernier quart du match, les esprits se sont calmés. Les Argentins ont contenu les Écossais et maintenu un écart synonyme de victoire avec une ultime pénalité de Tomás Albornoz, à trois minutes du terme. En toute fin de rencontre, George Horne est venu réduire l'écart (80ᵉ +2) et a inscrit le troisième essai des Européens sur ce match. Avec cette victoire, les Pumas placent le Sud en pole position pour remporter le trophée du meilleur hémisphère. Si ce dernier veut revenir au Nord, il faut que le XV de France l'emporte face à l'Afrique du Sud, lors de la grande finale attendue dans l'après-midi.

VIDEO. Dupont comme Michalak, LBB imite Vincent Clerc : cet essai face à l’Argentine qui sent bon la coupe du monde 2007